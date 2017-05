Jeglič vymenil Slovan za iný klub v KHL, Nedorost odchádza do Českých Budejovíc

NIŽNIJ NOVGOROD 1. mája (WebNoviny.sk) - Žiga Jeglič naďalej bude pôsobiť v Kontinentálnej hokejovej lige, ale po troch sezónach v bratislavskom Slovane odchádza do Nižného Novgorodu. Informuje o tom Torpedo prostredníctvom sociálnych sietí.



Dvadsaťdeväťročný slovinský útočník odohral za "belasých" 175 stretnutí v základnej časti KHL s bilanciou 26 gólov a 49 asistencií. V play-off nastúpil štyrikrát a nebodoval. Rodák z mesta Kranj hral v minulosti v Nemecku, Fínsku a Švédsku, doma pôsobil v Jeseniciach a Blede..





Slovan opúšťa aj Václav Nedorost, ktorého do svojich radov zlákal český hokejový prvoligista Motor České Budějovice, ktorý v baráži neúspešne bojoval o najvyššiu súťaž.



Vedenie klubu v pondelok popoludní potvrdilo príchod svojho odchovanca, ktorý podpísal zmluvu na jeden rok. "Dá sa povedať, že jeho skúsenosti chceme ako klub využiť maximálne, dlhodobo a nie iba na ľade. Vašek si je vedomý toho, že v jeho prípade je pokračovanie kariéry najmä otázkou zdravia, preto sme sa dohodli do konca sezóny s tým, že si na jej konci sadneme a porozprávame sa o tom, ako na tom je a v akej úlohe bude pokračovať. Je to jeden z najlepších hráčov, ktorí v Českých Budějoviciach vyrástli. Bude veľmi dôležité k nemu nájsť správnych spoluhráčov, sám nám postup nikto nevybojuje," povedal generálny manažér klubu Stanislav Bednařík.



Tridsaťpäťročný Nedorost naposledy hral za materský klub v sezóne 2006/2007. Potom si obliekol dresy Liberca, Novokuznecka, Leva Poprad, Donecka a posledné tri ročníky strávil v Slovane Bratislava, kde patril medzi opory mužstva.



