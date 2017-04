Jedna z najlákavejších atrakcií zimnej sezóny v Tatrách bude otvorená už len pár dní

Jednu z najlákavejších atrakcií zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, si budú môcť návštevníci pozrieť už len....

POPRAD 14. apríla (WebNoviny.sk) – Jednu z najlákavejších atrakcií zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, si budú môcť návštevníci pozrieť už len do utorka 18. apríla, v prevádzke je aj počas Veľkej noci. Do rovnakého dátumu bude otvorená aj Tatranská galéria ľadových majstrov, kde môžu záujemcovia obdivovať umenie vytvorené z ľadu.



„Ľadový dóm je verejnosti prístupný v rámci Veľkej noci od piatka do nedele v čase od 8:30 do 18:00, následne v pondelok a utorok od 8:30 do 16:30,“ uviedla pre agentúru SITA Lucia Blašková, zastupujúca výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry..





Ako dodala, pôjde o poslednú možnosť pozrieť si v tomto roku chrám z 90 ton ľadu, inšpirovaný spišskou gotikou. Na nový si budú musieť návštevníci Tatier počkať zhruba do novembra tohto roka.



Počas Veľkonočnej nedele ponúka chrám veľkonočný sviatočný koncert z diel majstrov, pôjde o záverečný z cyklu nedeľných koncertov v Tatranskom dóme. Predstaví sa počas neho Terra trio v zložení Zulfizar Zázrivá (spev), Marta Nemcová (klavír) a Tereza Novotná (husle).



Kupola na Hrebienku ukrýva tony ľadu



Tatranský ľadový dóm patrí k top atrakciám zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, počas minuloročnej sezóny ho navštívil rekordný počet návštevníkov, bolo ich 218-tisíc, otvorený bol 137 dní. „Veríme, že rekord padne a prelomíme hranicu z minulého roka. Tento rok očakávame 230 až 250-tisíc návštevníkov,“ odhadla Blašková.



Ľadový dóm sprístupnili vlani 25. novembra, tri týždne na ňom pracovalo pätnásť sochárov spolu s pomocníkmi. Hlavným staviteľom bol už po druhýkrát sochár Adam Bakoš.





Kupola na Hrebienku ukrýva tony ľadu v 720 ľadových blokoch. Súčasťou unikátneho gotického chrámu je oltár so sochou Panny Márie so žehnajúcim Ježiškom či socha Majstra Pavla z Levoče, ako aj ďalšie zaujímavé sochy na oltári s témou spišskej gotiky ako socha sv. Jakuba, sv. Barbory, sv. Márie Magdalény či sv. Antona Pustovníka.



Originálne majstrovské ľadové dielo je doplnené umeleckými výplňami gotických okien, ktorých autorom je sklár a dizajnér slovensko-gréckeho pôvodu Achilleas Sdoukos.



Veľkonočné sviatky v Tatrách



Program veľkonočných sviatkov vo Vysokých Tatrách dopĺňa aj Veľkonočná lyžovačka v Lomnickom sedle a na Štrbskom Plese, či Veľkonočné mestečko v Novom Smokovci. Program si pripravil aj popradský akvapark, ktorého termálne bazény budú všetky v prevádzke.



„Na návštevníkov tam bude čakať veľkonočný animačný program s Maťkom a Kubkom, pletenie korbáčov a zdobenie kraslíc, hľadanie vajíčok a navyše aj netradičný aerobik vo vode na slovenskú a folklórnu nôtu,“ informovala Blašková. Privítať lyžiarov či rodiny s deťmi sú podľa nej pripravené aj tatranské hotely a ubytovacie zariadenia.