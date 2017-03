Jediný tohtoročný koncert Mariky Gombitovej sa uskutoční v Prahe

Slovenská speváčka Marika Gombitová absolvuje svoj jediný tohtoročný koncert v Prahe. Stane sa tak 2. decembra v miestnej Tipsport Aréne, kde....

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Marika Gombitová absolvuje svoj jediný tohtoročný koncert v Prahe. Stane sa tak 2. decembra v miestnej Tipsport Aréne, kde 60-ročná interpretka zaspieva svoje najznámejšie hity. Na koncerte vystúpia aj viacerí mladí slovenskí a českí speváci, ktorí odprezentujú ďalšie Gombitovej skladby. Mená týchto interpretov oznámia organizátori neskôr. Vstupenky na podujatie sú už v predaji.



Marika Gombitová začala spievať ako 13-ročná so svojimi bratmi v amatérskej skupine Matador. Počas štúdia na strednej škole v Košiciach pôsobila v skupine Profily, potom krátko v košických tanečných orchestroch Júliusa Olajoša a Juraja Szabadoša. Od roku 1976 bola členkou Modusu, s ktorým vydala päť albumov..



Okrem toho má na konte aj dvanásť sólových nahrávok a tiež jednu štúdiovku so skupinou Collegium Musicum. V novembri 1980 po dopravnej nehode ochrnula. V roku 1996 získala výročnú cenu Grand Prix Zväzu autorov a interpretov za celoživotný prínos a rozvoj slovenskej populárnej hudby. V roku 2015 ju počas udeľovania cien OTO uviedli do Siene slávy.



Informácie pochádzajú od Rada Meššu zo spoločnosti Pro:messa a z archívu agentúry SITA.