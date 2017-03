Jeden zažitý mýtus a päť faktov o infekcii močových ciest

Bratislava, 2.marca 2017 ( WBN/PR ) - Problémy s močovými cestami sužujú najmä ženské pohlavie. Niektoré ženy trápia pravidelne, iným sa vyhýbajú, všetci sme však o nich už počuli. Je ale to, čo sa hovorí, naozaj pravda? Odhaľte jeden zaužívaný mýtus a nezabudnite na päť faktov o infekciách močových ciest. Pomôžu vám tejto nepríjemnosti predchádzať.

Nestarnúci mýtus

„Nesadaj si na tú studenú zem, prechladneš a budeš mať problémy s močovými cestami.“ Kto z nás podobné slová ešte nepočul? Avšak, toto zaužívané varovanie nie je úplne pravdivé. Hlavnou príčinou infekcie močových ciest nie je prechladnutie. Ide o problém bakteriálneho pôvodu. Až 90 % infekcií spôsobuje baktéria Escherichia coli, ktorá sa bežne vyskytuje v našej črevnej mikroflóre. Ak sa však dostane do oblasti močových ciest, nastáva problém a naše telo musí začať bojovať s infekciou.

Päť faktov, na ktoré netreba zabúdať

1. Problémy močových ciest trápia častejšie ženy

Dôvodom je to, že ženy majú kratšiu močovú trubicu ako muži a jej vyústenie je bližšie ku konečníku. Baktérie sa tak ľahšie dostanú do močového mechúra, kde sa potom ďalej množia a spôsobujú problémy. K prenosu spomínaných baktérií môže dôjsť napríklad aj nesprávnou hygienou po použití toalety. Vždy by sme sa mali utierať smerom von.

2. Pri sexe môže dochádzať k prenosu baktérií – ochránia vás dve pravidlá

Prečo to nepovedať úprimne, sex je krásna súčasť nášho života a mali by sme si ho užívať. Zároveň je však vhodné dodržiavať niekoľko pravidiel. Ihneď po sexe choďte na toaletu a doprajte si rýchlu sprchu. Prečo? Počas sexu môže dôjsť k preneseniu baktérií na sliznice močových ciest, kde potom vzniká zápal. Od toho nás neochráni ani prezervatív. Lepšie je preto myslieť na prevenciu, ktorá nás od podobných problémov uchráni.

3. Hygiena je dôležitá, ale netreba to preháňať

Hygiena je určite základ, ale nič by sa nemalo preháňať. Nadmerná hygiena intímnych partií totiž môže podráždiť sliznicu a narušiť ochranný faktor dolných močových ciest, čo nahráva opakovaným návratom infekcie. Starajte sa preto o svoju čistotu, ale primerane a s pomocou hygienických gélov priamo určených na intímne partie.

4. Neodkladať, na mieste je kompletná starostlivosť

Máte v poslednej dobe nepríjemné pocity, nutkanie na močenie alebo trávite dlhší čas na toalete? Nečakajte na ďalší signál a ihneď zakročte. Vaše močové cesty bojujú s problémom, doprajte im preto podporu. Dlhodobo odporúčanú starostlivosť predstavuje expert na problémy močových ciest Urinal Akut® Forte od Idelyn®. Kombinácia Zlatobyľy obyčajnej,