Je známy termín výstavby novej autobusovej stanice Nivy, strecha bude unikátna

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Na základe právoplatného stavebného povolenia začne spoločnosť HB Reavis v lete s výstavbou novej autobusovej stanice Nivy.



Ako agentúru SITA informovala Martina Jamrichová z HB Reavis, investora projektu, spoločnosť tiež plánuje začať so stavebnými prácami na obnove ulice Mlynské nivy a zároveň navrhuje doplnkové dopravné riešenie v podobe nadzemnej elektrickej dráhy, ktorá spojí oba brehy Dunaja bez zaťaženia existujúcej dopravnej infraštruktúry. .



Obmedzenie dopravy



Podľa Martiny Jamrichovej z HB Reavis samotnej výstavbe budú predchádzať prípravné práce, v rámci ktorých spoločnosť plánuje aj presun autobusovej stanice do náhradných priestorov bývalého centra Bottova.





„V súčasnosti preverujeme v spolupráci s magistrátom najvhodnejší prístup k obnove ulice Mlynské nivy z hľadiska obmedzenia dopravy. Podľa plánu by mohli mať Bratislavčania už v roku 2018 nový bulvár Mlynské nivy a v roku 2020 novú autobusovú stanicu,“ uviedol výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia Adrián Rác.



Najpraktickejším riešením v rámci obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry ulice Mlynské nivy sa pre spoločnosť aj mesto javí kompletné uzavretie pre dopravu v rôznych časových rámcoch s odhadom na 14 mesiacov.



Unikátom novej stanice bude strecha



Investor už v rámci prípravných prác odstránil lávku pre chodcov na Mlynských nivách a staré koľaje a asanoval pôvodné objekty pohrebníctva na Svätoplukovej ulici. V čase výstavby novej autobusovej stanice budú môcť cestujúci využívať služby náhradnej stanice na Bottovej ulici, ktorá nahradí funkciu tej súčasnej.



Spoločnosť HB Reavis už dokončila interiérovú renováciu Centra Bottova na náhradnú autobusovú stanicu, v druhej fáze čaká centrum úprava exteriéru. Okrem nástupísk a výstupíšť v priestoroch náhradnej stanice budú dostupné obvyklé služby, aby pokryli potreby cestujúcich.



Nová autobusová stanica ponúkne medzinárodný autobusový terminál, nákupné centrum, tržnicu a administratívnu budovu. Nové priestory budú mať tri nadzemné a dve podzemné podlažia. Nástupištia autobusov plánujú v prvom podzemnom podlaží, nad zemou budú obchody, tržnica, reštaurácie či detské zóny.



Unikátom novej stanice bude strecha s mestskými záhradami, bežeckou dráhou a vybavením pre aktívny oddych a šport. Projekt uvažuje s 2150 parkovacími miestami. Koncept stanice navrhla britská architektonická kancelária Benoy v spolupráci so slovenským ateliérom Siebert + Talaš. Výstavba autobusovej stanice je súčasťou projektu Twin City.