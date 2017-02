Je známy termín disciplinárky so Štefanom Harabinom

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) – Disciplinárne odvolacie konanie o jednom z návrhov predsedníčky Najvyššieho súdu (NS) SR Daniely Švecovej na potrestanie Štefana Harabina by sa malom uskutočniť v stredu.



V tomto prípade ide o disciplinárny návrh z októbra 2015 a kauzu, kde rozhodoval sudca Milan V., ktorý bol právoplatne v Českej republike odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu, v tom čase išlo na Slovensku o priestupok. Rozhodovať by sa malo len procesne o odvolaní predsedníčky NS SR voči rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu, podľa ktorého bol návrh podaný oneskorene. .



Sudcovia trvajú na prejednaní, lebo sa cítia nevinní



Podľa Harabinovho senátu rozhodoval Milan V. ako nezákonný sudca, nemal už súdiť, a preto zrušili predchádzajúce súdne rozhodnutia a vrátili vec na nové konanie.



Podľa Švecovej sa však Harabinov senát v zložení Š. Harabin, G. Šimonová a Viliam Dohňanský dopustil závažného disciplinárneho previnenia, lebo vydali svojvoľné rozhodnutie, ktoré je v rozpore s právom. Ich rozhodnutie spôsobilo obzvlášť závažný následok - prepustenie Milana M. na slobodu, čím došlo k celospoločenskému ohrozeniu.



Švecová v tomto prípade navrhla preradenie Harabina a Dohňanského na súd nižšieho stupňa, v prípade Šimonovej navrhla zníženie funkčného platu o 50 percent na pol roka. Disciplinárne senáty Švecovej návrhy voči sudcom zastavil, lebo podľa ich názoru boli podané oneskorene. Predsedníčka Najvyššieho súdu SR sa odvolala voči takémuto rozhodnutiu. Sudcovia tiež trvajú na prejednaní, lebo sa cítia nevinní.



Päť návrhov na potrestanie Harabina



V tejto veci sa malo pojednávať už v januári ale Švecová sa štvrťhodinu pred začiatkom pojednávania ospravedlnila pre pracovnú zaneprázdnenosť a prípravu na zahraničnú pracovnú cestu do Štrasburgu. Hovorca NS SR Boris Urbančík vtedy vysvetlil, že "predsedníčka mala pocit, že to stihne, ale jednoducho z časových dôvodov sa na pojednávaní nemohla zúčastniť".



Harabin to označil za jasnú obštrukciu zo strany Švecovej. "Predlžuje sa naša šikana a navyšuje sa tak škoda, o ktorú budeme žiadať," vyhlásil v januári. Predseda senátu Stanislav Libant uviedol, že ak to predsedníčke NS SR jej pracovný program neumožní, tak na februárové pojednávanie má splnomocniť na jej zastupovanie oprávnenú osobu.



V súčasnosti Harabin čelí už piatim návrhom na disciplinárne potrestanie, v dvoch prípadoch ho Švecová navrhuje vyzliecť z talára.