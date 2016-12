Je známa trasa, ako sa terorista z Berlína dostal do Milána

Tunisan Anis Amri, ktorý sedel zrejme za volantom poľského kamióna, keď s ním vošiel v pondelok 19. decembra do davu ľudí na jednom z vianočných....

PARÍŽ 24. decembra (WebNoviny.sk) - Tunisan Anis Amri, ktorý sedel zrejme za volantom poľského kamióna, keď s ním vošiel v pondelok 19. decembra do davu ľudí na jednom z vianočných trhov v Berlíne, pričom usmrtil 12 a zranil niekoľko desiatok ďalších ľudí, sa vo štvrtok 22. decembra nachádzal vo francúzskom Lyone, kde si zakúpil cestovný lístok na vlak do Talianska, kam pokračoval cez Chambéry.



S odvolaním sa na nemenované vysokopostavené zdroje z francúzskeho rezortu vnútra o tom informoval nedeľník Journal de Dimanche. Podľa mediálnych informácií sa príslušný cestovný lístok našiel pri kontrole vecí eliminovaného Amriho.







Francúzsky minister vnútra Bruno Le Roux v piatok večer potvrdil pokračujúce vyšetrovanie kauzy s cieľom objasniť presne fakty. K predpokladanej trase Tunisana na francúzskom území sa však nevyjadril. "Vyzývam k maximálnej opatrnosti s ohľadom na informácie, ktoré momentálne kolujú," formuloval.



Talianske médiá v piatok informovali, že Anis Amri pricestoval do Turína z francúzskeho mesta Chambéry, aby následne pokračoval do Milána, kde ho policajná hliadka chcela podrobiť rutinnej kontrole dokumentov, avšak Amri bez váhania vytiahol pištoľ a na mužov zákona začal strieľať.



Pri , jeden z nich utrpel zranenia, ktoré však nepredstavujú ohrozenie jeho života.







Telesné pozostatky 31-ročnej Talianky Fabrizie Di Lorenzovej, ktorá sa v Berlíne stala jednou z 12 obetí teroristického útoku, previezli v sobotu do vlasti. Stalo sa tak na palube štátneho Airbusu 319, ktorý pristál na rímskom letisku Ciampino, kde ho podľa médií očakávali okrem iných taliansky prezident Sergio Mattarella či ministerka obrany Roberta Pinottiová. Di Lorenzová, ktorá pochádzala z mestečka Sulmona v regióne Abruzzy, žila v nemeckej metropole od veku troch rokov.



Nemecký spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere poprel vo vyjadrení pre nedeľník Bild am Sonntag všeobecné zlyhanie bezpečnostných zložiek krajiny v prípade predpokladaného atentátnika z Berlína.



Zatiaľ niet z právneho hľadiska dostatočnej možnosti monitorovať pohyb každého z nebezpečných pre krajinu 24 hodín denne, vyplynulo z jeho slov. Minister súčasne konštatoval, že robiť už teraz závery by nebolo seriózne. Prípad, ako zdôraznil, vyhodnotia až do detailov a predložia o tom správu.



V Nemecku sa množia hlasy po sprísnení predmetnej legislatívy. Amriho žiadosť o azyl v spolkovej republike totiž podobne ako predtým v Taliansku zamietli, navyše zaradili Tunisana medzi nebezpečných pre krajinu a po šesť mesiacov monitorovali jeho pohyb, aby sa krátko pred útokom na jeden z vianočných trhov v Berlíne s využitím odcudzeného poľského kamiónu tento muž stratil nemeckým bezpečnostným orgánom.