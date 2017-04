Je zábavné byť so Saganom v úniku, lebo je typ, ktorý sa chce pretekať, tvrdí Avermaet

Belgičan Greg van Avermaet sa ešte nedávno vyjadroval, že je len jedným zo širšieho okruhu favoritov pre veľké jarné cyklistické klasiky.

Po....

ANTVERPY 1. apríla (WebNoviny.sk) - Belgičan Greg van Avermaet sa ešte nedávno vyjadroval, že je len jedným zo širšieho okruhu favoritov pre veľké jarné cyklistické klasiky.





Po jeho triumfoch na E3 Harelbeke a Gent-Wevelgem v rozpätí troch dní je všetko inak. Do nedeľňajšieho prestížneho monumentu Okolo Flámska vstúpi ako jeden z hlavných adeptov na víťazstvo práve tento 31-ročný rodák z Lokerenu jazdiaci v červeno-čiernom drese tímu BMC Racing..



"Už nemôžem viackrát povedať, že nie som favorit. Na klasikách, ktoré som vyhral, som nadobudol veľa sebavedomia. Teraz to už len odovzdať aj na najväčších pretekoch," cituje Van Avermaeta portál Cyclingnews.





Cyklistickí štatistici pripomínajú, že až do minulého roka mal Van Avermaet na konte jediné víťazstvo na jednorazových pretekoch, čiže tzv. klasike.



V roku 2011 vyhral Paríž-Tours, ale vlani sa všetko zmenilo. Ovládol nielen jarnú prípravu Omloop Het Nieuwsblad, ale aj podujatie WorldTour Grand Prix de Montréal a , ktoré svojou náročnosťou dali zabrať aj čistokrvným vrchárom. Túto jar prišiel na flámskych cestách opätovný triumf na Omloop Het Nieuwsblad a potom už spomenuté double E3 Harelbeke - Gent-Wevelgem.



"Nemôžem uveriť, že je to naozaj pravda. Je to sen stať sa víťazom takých náročných pretekov. Veľmi dlho som sa snažil čo len dosiahnuť pódium, a teraz som víťazom všetkých troch. V cieli vo Wevelgeme som sa musel poštípať, či je to naozaj pravda," uviedol Van Avermaet.



Van Avermaet si vlani zlomil kľúčnu kosť



Znamenitý belgický klasikár však nezabúda ani na svojich najväčších súperov. A na prvom mieste spomína Petra Sagana , vlaňajšieho víťaza.





" Sagan spadol na E3 Harelbeke a vo Wevelgeme mu nevyšiel záver. Myslím si však, že zostáva hlavným favoritom pretekov Okolo Flámska. Ja som teraz vo forme, ale stále som stupeň pod Saganom . On je typ, ktorý sa chce pretekať a ja sa neobávam ísť do toho s ním. Ak sa ocitnú v úniku dobré typy pretekárov, je viac zábavy a beriem to ako svoju výhodu," skonštatoval Van Avermaet.





Pri zmienke o tom, že preteky Okolo Flámska sú so svojou dĺžkou (260 km) aj počtom stúpaní (18) predsa len náročnejšie ako E3 Harelbeke či Gent-Wevelgem, súhlasí.



"Na Okolo Flámska treba dlhšie počkať s rozhodujúcim útokom. A najmä treba byť v rozhodujúcich chvíľach vpredu na Taaienbergu, Koppenbergu či Kwaremonte. Samozrejme, nedá sa obsiahnuť všetko a kontrolovať každý únik. Preto je Flámsko takticky náročnejšia bitka a je len na mne, aby som urobil správne rozhodnutia," skonštatoval Van Avermaet.



Na vlaňajšok na flámskom vrchole nespomína v dobrom. Po páde si zlomil kľúčnu kosť a so sezóny mu to ubralo mesiac a pol.



Okolo Flámska



Preteky Okolo Flámska odštartujú v nedeľu o 10.30 h v Antverpách, ktoré po dvoch desaťročiach vystriedajú ako východiskové miesto Bruggy. V cieli v Oudenaarde po 260 km sa najlepší očakávajú pred 17.00 h.



Trasa 101. ročníka druhého z piatich monumentov ponúka 18 stúpaní, pričom tie legendárne Oude Kwaremont a Paterberg absolvuje pelotón trikrát, resp. dvakrát. Na viacerých úsekoch budú cyklistom znepríjemňovať život aj dlažobné kocky, tzv. pavé.



Chlieb sa bude lámať najmä na záverečných dvoch kopčekoch Oude Kwaremont (244,1 km) a Paterberg (247,6. km), kde zrejme zaútočia favoriti na celkový triumf.