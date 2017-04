Jazdcov F1 čaká Veľká cena Číny, očakáva sa súboj medzi Mercedesom a Ferrari

ŠANGHAJ 7. apríla (WebNoviny.sk) - Jazdcov motoristickej formuly 1 čaká tento víkend druhé podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta v čínskom Šanghaji.



Na otváracích pretekoch sezóny pred dvoma týždňami v austrálskom Melbourne sa potvrdili predsezónne prognózy a zdá sa, že aj tentoraz pôjde o súboj obhajcu titulu Mercedesu s Ferrari..





"Strieborné šípy" a konkrétne úradujúci vicešampión Lewis Hamilton síce v Austrálii jasne ovládol kvalifikáciu, ale v samotnej veľkej cene ho dokázal zdolať Sebastian Vettel vo farbách Scuderie. Pódium doplnil Hamiltonov nový tímový kolega Valtteri Bottas.



Hamilton chce súboje koleso na koleso



V Šanghaji by sa mohol zopakovať duel Hamilton - Vettel, čo obaja jazdci vítajú. Spolu bojovali o titul majstra sveta v roku 2010, na konci bol napokon šťastnejší Nemec vtedy ešte pôsobiaci v Red Bulle.



"Hamilton dokázal, že je jedným z najrýchlejších pilotov v štartovom poli a určite by som bol rád, keby sa medzi nami odohrala tesná bitka. Momentálne to vyzerá, že máme vyrovnané monoposty. Dúfam, že to tak zostane a potom uvidíme, ako to celé dopadne. Pochopiteľne, je oveľa zábavnejšie bojovať o víťazstvá a jazdiť proti najlepším," povedal štvornásobný šampión Vettel.



Aj trojnásobný majster sveta Hamilton by privítal súboje koleso na koleso. "Konečne žijeme v čase, keď sa skutočne pretekáme. Prajem si, aby sme v autách zvádzali omnoho tesnejšie boje. Podľa mňa to bude tento rok poriadna drina. Na jazdca budú veľké fyzické aj psychické nároky, ale ako povedal Sebastian, formula 1 je o boji proti najlepším a to vás núti makať tvrdšie, stále dvíhať latku. Teším sa na to," dodal 32-ročný Brit.



Red Bull v Melbourne neoslnil



Neočakáva sa, že sa v Šanghaji pridá k Mercedesu a Ferrari do boja o víťazstvo aj Red Bull. Rakúska stajňa v Melbourne príliš neoslnila a poradca tímu pre motoršport Helmut Marko navyše prezradil, že Red Bull by mal od Renaultu dostať lepší motor až v Španielsku v polovici mája a potom aj o mesiac neskôr v Kanade.



Dodávateľ pneumatík Pirelli poskytne v Číne tímom stredne tvrdé, mäkké a supermäkké zmesi. Počas pretekárskeho víkendu má byť v Šanghaji polooblačno a majú sa vyskytnúť aj zrážky.



Maximálna teplota sa vyšplhá na 24°C. Sobotňajšia kvalifikácia sa začne o 9.00 h SELČ, nedeľňajšie preteky odštartujú o 8.00 h SELČ. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Číny odvysiela naživo Sport2.



Veľká cena Číny



Dejisko: Šanghajský medzinárodný okruh



Dĺžka okruhu: 5451 metrov



Dĺžka pretekov: 56 okruhov (305,066 km)



Kapacita tribún: 200 000 divákov



Minuloročný víťaz: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes



Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Michael Schumacher (Nem.) Ferrari - 1:32,238 min (2004)



Rekordér v počte víťazstiev - jazdec: Lewis Hamilton (V. Brit.) - 4 (2008, 2011, 2014, 2015)



Rekordér v počte víťazstiev - tím: Ferrari a Mercedes po 4



2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes



2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes



2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes



2013 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari



2012 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes



2011 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren



2010 Jenson Button (V. Brit.) McLaren



2009 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull



2008 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren



2007 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari



1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 25 bodov , 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 18, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 15, 4. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 12, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 10, 6. Felipe Massa (Braz.) Williams 8



1. Ferrari 37 bodov , 2. Mercedes 33, 3. Red Bull 10, 4. Williams 8, 5. Force India 7, 6. Toro Rosso 6