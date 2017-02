Jaromír Jágr má 45 rokov a na dosah ďalšie rekordy

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - V deň svojich 45. narodenín môže Jaromír Jágr dosiahnuť 1900. bod v NHL. Už 45. narodeniny v stredu 15. februára oslavuje svetová hokejová legenda Jaromír Jágr. Rodák z Kladna má na svojom konte mnoho úspechov, no hokej ho stále baví.



Ani vo svojej 23. sezóne v NHL nepatrí do starého železa .



Vo veku 45 rokov by sa už očakávalo, že si bude užívať hokejový dôchodok, ale na ten nechce ani pomyslieť. Je až neskutočné, že viac ako polovicu celého života odohral v zámorskej NHL, v ktorej ani teraz vo svojej 23. sezóne v profilige nepatrí do starého železa.



"Neriešim to. Bol by som radšej, ak by som mal tridsať, no nič s tým neurobím," vyhlásil tesne pred narodeninami Jágr. Viackrát sa nechal počuť, že to v NHL potiahne aj do päťdesiatky, ak mu to zdravie a okolnosti umožnia.



V zámorí sa Jaromír Jágr objavil ako 18-ročný v sezóne 1990/1991, dlho hral za Pittsburgh po boku Marka Recchiho, Paula Coffeyho, Rona Francisa či Maria Lemieuxa. Postupne sa vypracoval na hviezdu nielen v klubovom meradle, ale aj v reprezentácii. S "tučniakmi" sa dvakrát tešil zo zisku Stanleyho pohára, v národnom tíme si vybojoval olympijské zlato v japonskom Nagane 1998 aj dva tituly majstra sveta v rokoch 2005 a 2010.



Žiadny svoj krok neľutuje



V kanadsko-americkej profilige Jaromír Jágr atakuje už hranicu 1700 zápasov v základnej časti, chýba mu k tomu už len sedemnásť štartov. V mnohých historických štatistikách NHL sa pohybuje v popredí, vo viacerých je pred ním len legendárny Wayne Gretzky.



Na svojom konte má 1899 bodov v základnej časti za 759 gólov a 1140 asistencií. V stredu sa Jágrova Florida predstaví na ľade San Jose a český veterán má možnosť získať v deň narodenín už 1900. bod v profilige. Jeho štatistiky mohli byť omnoho impozantnejšie, no v rokoch 2008 až 2011 pôsobil v ruskom Omsku. "Nikto nevie, či by to tak bolo. Žiadny svoj krok neľutujem," povedal už mnohokrát Jágr.