Jarný lifting pre vašu domácnosť



Doprajte jej lifting, ktorý jej dodá sviežosť, ľahkosť a čistotu. S dobrou výbavou, pomocnou rukou rodiny a kvalitnými čistiacimi prostriedkami to pôjde ako po masle.



Upratovanie začína akosi prirodzene praním zimných vecí. Rýchlo sa ich chceme zbaviť a odpratať do šatníka. Je to zároveň fantastická príležitosť na pretriedenie vecí. Zabudnite na heslo „Všetko sa raz zíde“ a osloboďte svoju myseľ a spolu s ňou šatník. Svetre, roláky, nohavice, ktoré ste celú sezónu ani raz nevytiahli, patria na smetisko vašich módnych dejín. Do triedenia môžete zapojiť aj deti. Najmä dievčatá milujú skúšať si mamine veci, no nie?.



Po vytriedení prichádza fáza prania. Každý úpletový kus oblečenia, ako aj čiapky, šály a rukavice, je potrebné pred odložením do skrine poriadne vyprať. Chceme predsa budúcu zimu nájsť čisté oblečenie. Pri tomto type odevov je vhodné voliť špeciálny prací prostriedok, ktorý ošetrí vlnené tkanivá a vlákna. Veľkým pomocníkom pri praní zimných vecí je napríklad, ktorý svojou jedinečnou technológiou zachová farby, odstráni nečistotu a zaručí, že sa jednotlivé vlákna počas prania nepoškodia.



Suché zimné oblečenie zabaľte a uskladnite, kým príde jeho čas tak, aby naň nesadal prach. Bude tak zároveň chránené pred moľami, prípadne inými škodcami. Pomáha napríklad i vrecúško s levanduľou.



Na záver nezabudnite ani na práčku samotnú. Zaslúži si jarný lifting a vyčistenie, aby nám dobre slúžila ďalšie týždne a mesiace. Postará sa o to kvalitný čistič práčky, napríklad , ktorý odstraňuje vodný kameň, zvyšky pracieho prostriedku a aviváže, prináša sviežosť a svojím unikátnym riešením 3v1 dokáže predĺžiť životnosť vašej práčky.







Zatiaľ čo sme dali zimné veci prať, môžeme sa pustiť do upratovania jednotlivých izieb. Najlepšie je začať upratovať postupne, napríklad schémou: chodba (vrátane skrine na topánky), obývačka, detská izba a spálňa, kuchyňa a na záver kúpeľňa s WC. Dobré je rozdeliť si prácu aj s ostatnými členmi rodiny.



Svätým pravidlom je, že pri upratovaní izieb začíname vždy umývaním okien. Odporúčame najprv umyť žalúzie a rámy a až potom sa pustiť do samotného leštenia. Práve sklá nás zvyknú potrápiť. Keďže sa chceme vyhnúť šmuhám, mali by sme zvoliť kvalitný čistiaci prostriedok, určený výhradne na okná, ako aj vhodnú handru. Dnes už nie sme odkázané na umývanie za pomoci čistiaceho prostriedku na riad a leštenie s novinovým papierom.



Vyskúšajte napríklad s novou pištoľou. Vďaka nej zasiahnete až o 25% viac povrchu ako tomu bolo doteraz. padne do ruky ako uliaty a k stlačeniu rozprašovača vám teraz postačí o tretinu menšia sila. Rečou upratovania to znamená menej námahy a rýchlejšie, no predsa precíznejšie umyté okná. Čo ale ostalo nezmenené, je jeho špeciálne zloženie s impregnačným efektom, ktoré odpudzuje vodu a špinu. Vaše okná tak ostanú krásne lesklé a bez šmúh až päťkrát dlhšie.



Keď sú okná hotové, môžeme sa pustiť do utierania prachu a následných podláh. Odporúčame zvoliť vhodnú výbavu. Veď koho by to bavilo so starým plechovým vedrom a handrou, čo bola kedysi mužova košeľa? Vybavte svoju domácnosť kvalitným mopom, vedrom, rukavicami a handrami. Bude vás to potom viac baviť, o pocite štýlovej gazdinky ani nehovoriac.



Okrem skriniek nezabudnime utrieť aj postele, stoličky a rôzne poličky. Prach sa rád usádza aj na obrazoch, rôznej výzdobe a lustroch. Nezabudnime ani na prach na detských plyšových hračkách. Aj periny môžeme dať na balkón alebo do záhrady. Určite sa nám večer poďakujú svojou sviežou jarnou vôňou.



Po odstránení prachu môžeme začať vysávať. Na záver nezabudnite podlahy pozmývať. A drevené kusy nábytku ponatierať ochranným prostriedkom.



Po celodennom upratovaní je potrebné zmyť všetku špinu aj z kúpeľne a toaliet. Väčšinou sa tieto miestnosti umývajú na záver. Je to logické, keďže mnohokrát chodíme vypláchnuť vedro od zmývania podláh alebo jednotlivé handry.



Skôr ako sa pustíte do čistenia vane a umývadla, zbavte sa všetkých prázdnych a nepotrebných fľaštičiek. Poznáme to všetky, výstavky okolo vane a na poličke síce vyzerajú dobre, no sú to lapače prachu. Verte nám, bez nich sa bude upratovať ľahšie.



Pri čistení kúpeľne majte na pamäti, že na mnohé nečistoty sú iba handra a voda prikrátke. Najmä kúpeľňa je miestom, kde sa často objavujú plesne a vodný kameň. Na ich odstránenie je nutný kvalitný špecializovaný prostriedok. Docielite tak hygienickú čistotu a zbavíte sa nežiadúcich povlakov. Okrem samotnej vnútornej časti vane a umývadla, nezabudnite ani na kachličky okolo.



Ako na toaletu? Nekompromisne, s použitím kefy a poriadneho čističa, ktorý odstráni špinu a vodný kameň vo WC mise. Presne taký je B čistič. Svojím tvarom sa ľahko dostane aj pod okraj WC misy, kde zničí baktérie, špinu a dokonale odstráni hrdzu a vodný kameň a to aj pod vodnou hladinou. Vďaka gélovej konzistencii sa dlho udrží na WC mise, nesteká, a tým zaručuje dlhšie pôsobenie i sviežosť. Ak ste fanúšičkami Provensálska, poteší vás nová levanduľová vôňa.



Na záver nezabudnite vložiť obľúbené . Vyskúšajte napríklad nový biely variant . Štýlovým, čistým dizajnom bude dokonale ladiť s vašou čistou WC misou, ani si ho vlastne nevšimnete. Zato ale ucítite jeho účinnosť v podobe čistej a voňavej toalety.



Aby šlo upratovanie ešte rýchlejšie, je dobré zapojiť viacerých členov rodiny. Napríklad kým vy umývate okná, deti môžu mať na starosti jednoduchšie veci. Povedzme vypĺňať zimné topánky novinami, skladať hračky do škatúľ alebo staré pomôcky a zošity do školy. Prípadne môžu vyzliecť posteľnú bielizeň. Môžu si dať preteky v rýchlosti odopínania gombíkov. Rovnako tak zvládnu i dávať veci do práčky a sušičky alebo poutierať prach. Manžel príde na rad až na záver, kedy dostane do ruky „zbraň“ – vysávač.