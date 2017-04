Jarné čistenie Zobora 2017

Nitra 11.apríla 2017 ( WBN/PR ) – V sobotu 22. apríla 2017 sa v Nitre uskutoční Jarné čistenie Zobora, ktoré organizuje Nitriansky horský spolok (NHS) v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie a mestom Nitra. Je to už jubilejný 10. ročník podujatia konajúceho sa v Nitre v jarnom období. Tentoraz to bude symbolicky na Deň Zeme, teda deň, ktorý je venovaný Zemi, problematike životného prostredia. Doteraz sa tejto akcie zúčastnili spolu stovky dobrovoľníkov, turistov, milovníkov prírody, žiakov a študentov škôl. Začiatok akcie je o 9:00 hod. pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada na Zobore (Liečebným ústavom). Pre všetkých účastníkov budú pripravené pracovné rukavice a vrecia na odpad. Cieľom je vyčistenie turistických chodníkov a ich okolia medzi Dražovcami, Pyramídou, Zoborom a Žibricou od rôzneho odpadu, ktorý tam počas svojich výletov a vychádzok zanechávajú nezodpovední návštevníci. Zámerom organizátorov je tiež asanácia nelegálnych skládok na území prírodnej rezervácie Lupka a nad mestskou časťou Dražovce, kde sa každoročne hromadí veľa odpadu.Počas uplynulých 9 ročníkov akcie bolo vyzbieraných cca 26 ton odpadu. Dlhodobým problémom sú najmä nelegálne skládky, práve z nich pochádza väčšia časť z vyzbieraného odpadu. Organizátori sa zhodli, že problémom znečistenia Zoborských vrchov je blízkosť veľkého mesta, ľahká dostupnosť tohto územia a nezodpovednosť ľudí. Odpad namiesto zberových dvorov, kde sa dá odovzdať zadarmo, vyvážajú do prírody, resp. prázdne obaly z potravín, ktoré sa vzali na túru, neznesú dole do mesta, ale vyhodia ich v prírode. .Likvidáciu nazbieraného odpadu zabezpečí mesto Nitra prostredníctvom spoločnosti Nitrianske komunálne služby. Pre zúčastnených dobrovoľníkov bude po čistení zabezpečené občerstvenie.Na Jarnom čistení Zobora sa podieľa i mesto Nitra, záštitu nad ním prebral primátor Jozef Dvonč. Organizátori z NHS si cenia účasť ľudí, ktorých oslovuje myšlienka podujatia a zapájajú sa do nej v rámci svojho voľného času, zároveň aj skutočnosť, že sa ho zúčastňujú všetky generácie - dospelí, seniori, rodiny s deťmi, tínedžeri a učitelia so svojimi žiakmi. Predseda NHS a ochranár Patrik Együd dodáva: „V mene organizátorov by som rád pozval širokú verejnosť na Jarné čistenie Zobora, ktorého cieľom je skrášliť prírodu blízkeho okolia mesta. Neváhajte a príďte pomôcť prírode nad Nitrou. Nech môžeme stále obdivovať i objavovať jedinečné miesta a zaujímavé zákutia, ktoré v sebe skrýva.“Partnermi Jarného čistenia Zobora 2017 je spoločnosť Heineken Slovensko a Garmond Nitra. Ďalšie zaujímavé informácie o tejto prínosnej akcii nájdete na FB stránke www.facebook.com/JarneCistenieZobora