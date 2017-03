Janckulík chce za župana kandidovať ako nezávislý, Matoviča sa na kandidatúru pýtať nebude

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) – Koaličný poslanec NR SR Igor Janckulík, ktorý zvažuje kandidatúru na post žilinského župana, chce kandidovať ako nezávislý kandidát. Ako povedal v piatok pre agentúru SITA, o prípadnej podpore niektorej z politických strán je predčasné hovoriť. Podporu v kandidatúre mu avizuje predseda KDH Alojz Hlina.





Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič však podporiť Janckulíka odmieta. Jeho kandidatúru by pochopil, iba ak by si Janckulík vstúpil do svedomia, ospravedlnil sa za zradu voličov Siete a kolaboráciu so zlom, ktorému už rok oddane drží chrbát. „Určite nebudem žiadať o podporu, alebo sa pýtať na kandidatúru nejakého Igora Matoviča z Trnavy, ktorý nemá ani šajnu, ako sa žije v Žilinskom kraji,“ vyhlásil Janckulík..





Neparlamentné KDH rokuje s parlamentnými opozičnými stranami o spoločnom postupe do volieb. Ako vyhlásili Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO) , oba politické subjekty sú ochotné a pripravené s KDH aktívne o voľbách komunikovať.



. Má ním byť poslankyňa NR SR Erika Jurinová. OĽaNO má v tom podporu aj SaS.



