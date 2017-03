Jana Uriel Kratochvílová kostýmami stále púta pozornosť

Úplne nové nahrávky

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Známa česká speváčka Jana Uriel Kratochvílová mieri po roku opäť na Slovensko. Spolu s kapelou Illuminati.ca sa v rámci In Alchemica turné čoskoro predstavia na koncertoch v Nitre, Martine a Banskej Bystrici.„Na Slovensko sa vraciame každý rok. Tentoraz po dlhom čase zavítame znovu do Martina a do Banskej Bystrice. Nabudúce by sme chceli navštíviť aj Košice a ďalšie miesta na východnom Slovensku,“ hovorí Kratochvílová. .Ku kapele sa v rámci pripravovaných koncertov po rokoch nastálo pridáva i Janin dlhoročný priateľ, hudobník a skladateľ Pavel Thorn Trnavský, ktorý je autorom jej najväčších hitov ako Publikum tvé jsem já, Copánky, No a co, První váhavé svítání či Smaragdové lasery.

Kedysi bol kapelníkom Janinej skupiny Heval, s ktorou hrali rock-reggae a precestovali krížom-krážom celé Slovensko. T teraz v kapele Illuminati.ca hrá na perkusie a na klávesy. Súčasnú zostavu doplnia tiež gitarista David Robert Pavlík a basgitarista Jan Poky Pokorný. Stálym kapelníkom je i bubenícka legenda, skladateľ a speváčkin partner Jiří George Hrubeš.

Netradičné outfity

Svojrázna umelkyňa so svojimi hudobníkmi predvedie okrem upravených verzií známych hitov ako V stínu kapradiny, Copánky či Publikum tvé jsem já, ktoré predstavila v posledných desaťročiach, aj nadčasové pesničky z albumu All New Bohemian.„Okrem toho máme pripravené aj úplne nové nahrávky na albume Rocking Planet. Sú to naše nové rockové verzie tradičných mantier, kde pôvodný text v sanskrite kombinujem s mojimi anglickými textami. Hudobne na skladbách spolupracovali Jirka Hrubeš s Pavlom Trnavským. Je to súčasť toho, čím sa v poslednej dobe zaoberáme - vplyvom hudby, slov a frekvencii na naše fyzické telá a na našu dušu a napokon aj na pozdvihovanie planéty. Preto nazývame našu muziku Quantum Rock,“ vysvetľuje Kratochvílová.Rockovú nálož tradične podporia svojou šou dada trio MetaDance – Alena Nebeská, Petra Konečná a Miro Bruna.„Tanečníci prekvapujú aj mňa samotnú, lebo na každú šnúru vymyslia nové kostýmy a nové rekvizity. Takže ja prekvapujem ich a oni prekvapujú mňa. Nečakajte konvenčné choreografie, toto je okamžitizmus a dada 21. storočia,“ priblížuje Jana.Speváčka, známa svojimi netradičnými outfitmi a prekvapujúcimi inštaláciami na hlave, sa v protiklade so svojimi tanečníkmi rozhodla tentoraz poňať svoj kostým minimalistickejšie.„Chcem sa na koncertoch viac hýbať a v tom mi niektoré prevleky dosť bránili, tak som sa rozhodla, že doplnky, ktoré by ma na koncerte limitovali, teraz vynechám,“ hovorí Jana, ktorá sa spolu s kapelou a Pavlom Trnavským už na Slovensko veľmi teší.