Jana Čepelová v semifinále turnaja v Istanbule podľahla nasadenej jednotke

ISTANBUL 29. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Jana Čepelová prehrala za 73 minút 2:6, 3:6 s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou nasadenou ako prvou v stretnutí sobotňajšieho semifinále dvojhry na turnaji WTA International TEB BNP Paribas Istanbul Cup v tureckom Istanbule.



Získala 110 bodov do rebríčka .



V bilancii zo vzájomných duelov s 22-ročnou 13. ženou singlového renkingu Svitolinovou klesla Čepelová na 1:6 vrátane juniorského obdobia oboch.





Ukrajinka nadviazala na triumf 6:3, 6:1, ktorý dosiahla vlani vo februári v Dubaji v SAE. O titul bude bojovať s postupujúcou z konfrontácie Elise Mertensová (Belg.-6) - Irina-Camelia Begová (Rum.-3). Slovenke patrí 110 bodov do systému a šek na 11 300 USD brutto.



Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová, 97. vo svetovom rebríčku, bola vo svojom prvom semifinále na hlavnej profesionálnej úrovni od septembrového Tokia. Finále si zatiaľ zahrala raz, a to v sezóne 2014 v Charlestone.



V Prahe začne proti Konjuhovej



V 1. kole v Istanbule vyradila kanadskú finalistku Wimbledonu 2014 a bývalú členku Top 5 Eugenie Bouchardovú, štvorku žrebu.





Nadviazala na to v osemfinálovom 2. kole proti Španielke Sare Sorribesovej-Tormovej. Vo štvrťfinále sa dostala z manka 2:6, 2:5 proti 16-ročnej ukrajinskej držiteľke voľnej karty Dajane Jastremskej (2:6, 7:6 /4/, 6:4). Niekdajšia 50. hráčka hodnotenia Čepelová figuruje na 85. pozícii v nezáväznom prepočtovom poradí k 1. máju.





Zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová počas minulého víkendu v Bratislave v rámci stretnutia SR - Holandsko (napokon 2:3) v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 reprezentačných družstiev žien Budúci týždeň sa predstaví na antuke v Prahe, začne proti Chorvátke Ane Konjuhovej.



Istanbul - dvojhra - semifinále:



Elina Svitolinová (Ukr.-1) - 6:2, 6:3 za 73 minút



Elise Mertensová (Belg.-6) - Irina-Camelia Begová (Rum.-3)