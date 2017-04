Jana Čepelová si na turnaji v Istanbule zahrá štvrťfinále

Slovenská tenistka Jana Čepelová zvíťazila nad takisto nenasadenou Španielkou Sarou Sorribesovou-Tormovou za 122 minút 6:4, 7:6 (3) vo štvrtkovom....

ISTANBUL 27. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Jana Čepelová zvíťazila nad takisto nenasadenou Španielkou Sarou Sorribesovou-Tormovou za 122 minút 6:4, 7:6 (3) vo štvrtkovom stretnutí osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji WTA International TEB BNP Paribas Istanbul Cup v tureckom Istanbule. Bol to jej premiérový vzájomný duel s 20-ročnou 82. ženou singlového renkingu.



Zápas plný brejkbalov .



Čepelovú nezastavilo ani 7 dvojchýb, Sorribesová-Tormová ich urobila 9. Zápas priniesol 13 brejkov v 22 gemoch. Slovenka v prvom sete za stavu 3:1 aj 4:2 inkasovala okamžitý rebrejk, ale ešte raz sa presadila na príjme v desiatom geme, v ktorom spočiatku zaostávala 0:30.





V druhom sete Slovenka mala manko 1:3 a od vyrovnania na 3:3 ešte trikrát prišla o podanie, vždy to však napravila na returne. Ako prijímajúca v dvanástej hre odvrátila dva jednotlivé setbaly Sorribesovej-Tormovej. V tajbrejku naznačila Čepelová rozhodnutie, keď odskočila na 4:0. Od skóre 6:1 zužitkovala tretí mečbal.



Čepelovú čaká 16-ročná Jastremská



Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová, 97. vo svetovom rebríčku, postúpila do svojho prvého štvrťfinále na hlavnej profesionálnej úrovni od septembrového kórejského Soulu.



Pravda, dve víťazstvá v rade v "main draw" dosiahla aj nedávnejšie v marci na ešte prestížnejšom a zároveň počtom aktérok rozsiahlejšom podujatí v americkom Miami na Floride, kde k tomu predtým zvládla dva zápasy v kvalifikácii. V Istanbule v 1. kole vyradila kanadskú finalistku Wimbledonu 2014 a bývalú členku Top 5 Eugenie Bouchardovú, štvorku žrebu.



Niekdajšia 50. hráčka hodnotenia Čepelová má papierovo značne solídnu šancu prebojovať sa ešte ďalej. V piatok totiž bude čeliť 16-ročnej držiteľke voľnej karty Dajane Jastremskej, 420. v seniorskom počítačovom poradí. Ukrajinka najprv zaskočila Nemku Andreu Petkovicovú nasadenú ako ôsmu a nadviazala na to proti ruskej lucky loserke z kvalifikácie Anne Kalinskej. Čepelová čaká na semifinále od minuloročného septembrového Tokia.



Zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová počas minulého víkendu v Bratislave v rámci stretnutia SR - Holandsko (napokon 2:3) v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 reprezentačných družstiev žien .



Istanbul - dvojhra - 2. kolo (osemfinále)



Jana Čepelová (SR) - Sara Sorribesová-Tormová (Šp.) 6:4, 7:6 (3) za 122 minút