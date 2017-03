Ján Volko vybojoval na halových ME v Belehrade striebro

Slovenský reprezentant Ján Volko (BK HNTN Bratislava) obsadil vo finále behu na 60 m na halových majstrovstvách Európy v atletike v Belehrade....

BELEHRAD 4. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Ján Volko (BK HNTN Bratislava) obsadil vo finále behu na 60 m na halových majstrovstvách Európy v atletike v Belehrade druhé miesto v slovenskom rekorde 6,58 sekundy. Vlastné maximum zo semifinále zlepšil o 4 stotiny. Volko bol prvý Slovák vo finále najkratšieho šprintu na vrcholnom svetovom či európskom podujatí.



Pre 20-ročného študenta informačných technológií na STU v Bratislave je to životný úspech a pre slovenskú atletiku štvrtá medaila z halových ME v ére samostatnosti. Zlato získal v Birminghame 2007 guliar Mikuláš Konopka, striebro teraz Volko a dva bronzy má v zbierke trojskokanka Dana Velďáková z Turína 2009 a Paríža 2011..





Volko predviedol v belehradskej Kombank aréne tri skvelé šesťdesiatky. V rozbehoch dosiahol piaty najlepší čas 6,68 a len o stotinu zaostal za svojím osobným rekordom. V semifinále bol zo všetkých celkovo tretí v slovenskom rekorde 6,62, keď predošlé maximum Ľuboša Chochlíka z roku 1987 zlepšil o 3 stotiny. Vo finále sa potom ako prvý Slovák v histórii pokoril hranicu 6,60, ba jeho čas je najlepší (spolu s Františkom Ptáčníkom) v celom bývalom Československu.



Volkov cieľ na HME v Belehrade bol skromný, chcel sa len dostať do semifinále. Napokon získal úplne senzačne striebornú medailu. Finále bolo dramatické, štart sa neustále odďaľoval. Keď sa konečne podarilo odštartovať, štartér šprintérov vrátil a nasledovala diskvalifikácia jedného z medailových adeptov Brita Roberstona za predčasný pohyb v blokoch. Ďalší štart už vyšiel a hoci Volkovi nie najlepšie, s prehľadom si došprintoval pre striebornú medailu za hlavným favoritom Britom Richardom Kiltym, obhajcom zlata z Prahy 2015.



Výsledky - finále:



MUŽI



1. Kilty (V. Brit.) 6,54 - európsky výkon roka, , 3. Hamilton (Švéd.) 6,63, 4. Rose (Švéd.) 6,63, 5. Etienne (V. Brit.) 6,67, 6. Mancini (Švajč.) 6,70, 7. Bah (Švéd.) 6,96, Robertson (V. Brit.) diskvalifikovaný