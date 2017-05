Ján Mucha sa zranil, v tejto sezóne si už zrejme nezachytá

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Brankár futbalového Slovana Bratislava Ján Mucha je zranený, v tejto sezóne si už asi nezachytá.



Sono odhalilo natrhnutie v pravom zadnom stehennom svale. Bolesti som mal už predtým, chytával som aj s pomocou liekov. Myslel som si, že to bude len drobné zranenie, ale keď sa môj stav nezlepšoval a na tréningoch to bolo čoraz horšie, šiel som na vyšetrenie, povedal pre denník Šport 34-ročný účastník MS 2010 aj ME 2016 Mucha. .



"Sval si vyžaduje pokoj, hoci, našťastie, ide len o konzervatívnu liečbu. Uvidím, kedy sa budem môcť znovu zapojiť do plnej prípravy, na návrat v tejto sezóne to však už nevyzerá," skonštatoval bývalý hráč Interu Bratislava, Žiliny, Legie Varšava, Evertonu, Krídel Sovietov Samara a Arsenalu Tula.



Rodák z Belej nad Cirochou Mucha už vynechal tri ligové duely Slovana aj pondelňajšie popradské finále národného pohára Slovnaft Cup, v ktorom "belasí" zdolali Skalicu 3:0.



