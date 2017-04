Ján Lunter potvrdil kandidatúru na post banskobystrického župana

BANSKÁ BYSTRICA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Kandidatúru na post župana Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v pondelok oficiálne potvrdil 66-ročný Ján Lunter. Rodák z Telgártu a zakladateľ rodinnej firmy vyrábajúcej vegetariánske výrobky predstavil základné piliere svojho programu pre kraj. Ako župan sa chce sústrediť na vytváranie takých podmienok v kraji, ktoré podporia vznik pracovných miest. „S tvorbou pracovných miest v našom kraji mám celoživotné skúsenosti. Dôverne poznám prekážky a námahu, ktoré sú s tým spojené, no zároveň vidím aj nádej a príležitosti,“ uviedol pre agentúru SITA Lunter.





Pod jeho vedením by mal kraj pracovať na tom, aby vznikol prepojený systém verejnej dopravy, ktorý uľahčí ľudom dochádzanie za prácou za najkratší čas a minimálnu cenu. Čo najrýchlejšie sa tiež musia vrátiť maximálne možné investície do opravy ciest druhej a tretej triedy, ktoré sú pre rozvoj regiónu kľúčové. Kraj musí byť podľa Luntera aktívny aj pri rozvoji cestovného ruchu a ochrane kultúrneho dedičstva. Podľa neho to, čo kraj v týchto oblastiach robí dnes, pre rozvoj ani zďaleka nestačí..



„Tak, ako pri podnikaní, aj ako župan sa budem inšpirovať osvedčenými a fungujúcimi vzormi. Pre podnety pritom netreba chodiť ďaleko do zahraničia, dobré príklady sa nájdu aj na Slovensku. Aby sme však tieto úspešné príklady aj zaviedli do života, potrebujeme na krajskom úrade manažment, ktorý skutočne rozumie tomu, čo robí. Pre mňa ako župana bude rozvoj kraja na prvom mieste,“ uzatvoril kandidát.





V najbližších týždňoch bude Lunter pod heslom „Pre dobrý kraj“ podrobne predstavovať svoj volebný program, ako aj občiansku a odbornú kandidátku na poslancov.



Počet kandidátov na župana BBSK, ktorí oficiálne ohlásili kandidatúru je už päť. Okrem Jána Luntera je medzi nimi Martin Klus (poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici), Igor Kašper (poslanec banskobystrického mestského parlamentu), Milan Urbáni (predseda Strany moderného Slovenska) a Martin Juhaniak (prednosta Mestského úradu v Brezne). Na utorok 4. apríla už avizoval ohlásenie kandidatúry Stanislav Mičev (generálny riaditeľ Múzea SNP a mestský poslanec). Očakáva sa ešte oficiálne potvrdenie kandidatúry od súčasného predsedu BBSK Mariana Kotlebu.



