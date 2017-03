Ján Laco priviedol Chomutov do historického semifinále

CHOMUTOV 25. marca (WebNoviny.sk) - Hráčom Chomutova sa premiérovo v histórii klubu podarilo postúpiť medzi štyri najlepšie družstvá najvyššej českej hokejovej súťaže.



Prienik do semifinále play-off spečatili v piatok domácim triumfom nad Třincom, v tomto zápase museli mazať náskok súpera. Hrdinom severočeského tímu v celej sérii proti "oceliarom" bol slovenský branár Ján Laco, ktorý vychytal aj piatkový triumf. V šiestich štvrťfinálových dueloch zaznamenal úspešnosť zásahov 94,7 percenta. Všetko mohlo byť inak a Chomutov mohol mať po sezóne už omnoho skôr. V predkole play-off totiž prehrával s Mladou Boleslavou už 0:2 na zápasy, ale podarilo sa mu odvrátiť elimináciu..



"Ak by sme neotočili sériu s Boleslavou, proti Třincu by sme vôbec nehrali. Chceli sme stavať už na obrate z predkola," povedal Ján Laco po postupe do semifinále. V ňom na "pirátov" čaká séria proti Libercu, ktorý ich pred rokom vyradil v štvrťfinále na ceste za titulom. Príde tak k mikrosúboju slovenských brankárov, keďže v Liberci chytá Ján Lašák.



Ján Laco previedol v piatkovom zápase aj v celej sérii rad skvelých zákrokov. V šiestich zápasoch čelil dovedna 247 strelám súpera. "Dosť záleží na tom, aké strely to sú. Sú okamihy, keď na brankára smeruje pätnásť či dvadsať striel, z toho je desať gólových. Inokedy je tu štyridsať striel, ale väčšina z nich je z rohu alebo z diaľky," poznamenal skromne vicemajster sveta z Helsínk 2012.



V záverečných minútach piatkového stretnutia videorozhodca neuznal hosťom gól, Ján Laco mal v situácii jasno: "Puk som mal niekde na betóne a potom mi vypadol. Bol som presvedčený, že to gól nebol," priznal.



Vyjadrenia Jána Laca priniesol oficiálny web klubu Piráti Chomutov.