Jamiroquai vystúpia v novembri vo Viedni

Jamiroquai

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Anglická skupina Jamiroquai sa v novembri predstaví v Rakúsku. Formácia na čele so spevákom Jayom Kayom vystúpi 15. novembra vo viedenskej Stadthalle. Koncertom podporia očakávanú štúdiovku Automaton, ktorá sa dostane na trh v piatok 31. marca.Tú prídu predstaviť aj na český festival Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 19. do 22. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave. Okrem toho sa zastavia napríklad aj v Paríži, Londýne, Tokiu, Amsterdame, Berlíne, Mníchove, Miláne či Madride. .Formáciavznikla v roku 1992 v Londýne. V súčasnosti jej zostavu tvoria aj Matt Johnson, Rob Harris, Paul Turner, Derrick McKenzie, Sola Akingbola, James Russell, Jim Corry a Malcolm Strachan. Úspech dosiahli hneď s debutovou štúdiovkou Emergency On Planet Earth (1993), obsahujúcou hit Too Young To Die, ktorá dobyla britský rebríček.

Nasledovali albumy The Return Of The Space Cowboy (1994), Travelling Without Moving (1996), Synkronized (1999), A Funk Odyssey (2001), Dynamite (2005) a Rock Dust Light Star (2010). V roku 1998 získali Grammy za skladbu Virtual Insanity z albumu Travelling Without Moving. Známa je aj ich skladba Deeper Underground, ktorú nahrali pre film Godzilla (1998).