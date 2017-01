Jalonen o KHL: V Rusku nikdy neviete, čo sa bude diať

Fínsky tréner Kari Jalonen si po pôsobení v Torpede Nižnij Novgorod a Leve Praha v KHL doprial ako kouč reprezentácie na dva roky pauzu od klubového....

BERN 13. januára (WebNoviny.sk) - Fínsky tréner Kari Jalonen si po pôsobení v Torpede Nižnij Novgorod a Leve Praha v KHL doprial ako kouč reprezentácie na dva roky pauzu od klubového hokeja, v sezóne 2016/2017 však už vedie SC Bern a čas strávený vo Švajčiarsku si užíva.



"Nevšimol som si tu nič negatívne, páči sa mi tunajší životný štýl. Ľudia počas týždňa tvrdo pracujú a víkendy si užívajú. Páči sa mi, že vo Švajčiarsku je v nedeľu väčšina obchodov zatvorená. Vo Fínsku a vôbec celej EÚ sú otvorené prakticky 24 hodín denne sedem dní v týždni. To sa mi nepozdáva," skonštatoval v rozhovore pre Berner Zeitung 57-ročný rodák z Oulu, ktorému v Berne chýba jediné - sauna.



"Doma vo Fínsku ju využívam takmer denne. Hovoril som už o tom s generálnym manažérom. Pohrávame sa s myšlienkou zriadiť v šatni saunu, vírivku a ľadový kúpeľ. Bolo by to prospešné pre hráčov. Teraz zisťujeme možnosti výstavby a, samozrejme, financovania," prezradil Jalonen.



Skúsený kormidelník má v poprednom švajčiarskom klube SC Bern platný kontrakt do roku 2018. "Pochvaľujem si túto voľbu. Keď to len porovnám s KHL..." skonštatoval Jalonen.



Z pôsobenia v Rusku prezradil: "Najhoršie je, že tam nikdy neviete, čo sa bude diať. Platí to pre trénerov aj hráčov. Lebo majitelia alebo manažéri s vami vôbec nekomunikujú, takmer nikdy ich nestretnete. V iných ligách môžete debatovať s vedením, ale v Rusku nie. Tam je to iné. Ak prehrávate, ste sám ako prst, odkázaný výlučne na seba. Predstavitelia klubu vás vtedy ani nepozdravia. To je ruská mentalita. Prvý rok v Novgorode som dumal: Deje sa niečo? Potom som si uvedomil, že toto je tu normálne. Možno vás takto zámerne dostávajú pod tlak, aby ste ukázali, že to zvládnete."