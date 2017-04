Jakub nedal prednosť sanitke a po zrážke ušiel

Mladý vodič v Trenčíne nedal prednosť sanitke a po zrážke z miesta ušiel. Po niekoľkých hodinách sám prišiel na policajné oddelenie.....

BRATISLAVA/TRENČÍN 21. apríla (WebNoviny.sk) - Mladý vodič v Trenčíne nedal prednosť sanitke a po zrážke z miesta ušiel. Po niekoľkých hodinách sám prišiel na policajné oddelenie. Na sociálnej sieti videl, že policajti po vinníkovi pátrajú. Dvadsaťjedenročnému Jakubovi teraz hrozí pokuta a zákaz jazdiť.



Ako agentúru SITA informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, vodič Hyundai Accent nerešpektoval dopravné značenie a vošiel do cesty sanitke so zapnutými majákmi. Pri nehode sa posádka rýchlej lekárskej pomoci ani prevážaný pacient nezranili. Vodič ušiel a auto odstavil u kamaráta na dvore a prikryl ho igelitom..



Po pár hodinách sa rozhodol priznať. Jakubovi zadržali vodičský preukaz. V správnom konaní mu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky hrozí pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz jazdiť na jeden až päť rokov. Škody na sanitke vyčíslili zhruba na 4 000 a na osobnom aute asi na 200 eur.