Jakešovi sa pri zásahu bleskom zazelenalo pred očami

SAN SALVADOR DE JUJUY 5. januára (WebNoviny.sk) - Slovenského motocyklistu Ivana Jakeša počas stredajšej tretej etapy na vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar 2017 zasiahol blesk, ale nič vážne sa mu nestalo. Po dokončení etapy Jakeš putoval do nemocnice, kde sa podrobil vyšetreniam a zostal na pozorovanie. Mal by byť v poriadku.



"Mal šťastie, že sa neoprel intuitívne nohou o zem, takže pneumatiky motorky odizolovali elektrický prúd," uviedol na facebooku člen Jakešovho realizačného tímu Dick Kvetňanský. Samotný pretekár k svojej "nehode" pre český Radiožurnál uviedol: "Zrazu som len mal zeleno pred očami, bola to veľká rana. Zľakol som sa, brneli mi ruky aj ucho."



Štyridsaťtriročný skúsený pretekár s odstupom času ešte pobavene dodal: "Kamaráti z tímu si robia srandu, že som potreboval dobiť energiu. To sa asi podarilo."



Podľa idnes.cz tretia etapa Rely Dakar viedla cez argentínske kopce vysoké takmer 5000 m a búrka priniesla so sebou aj krúpy. "Každý sme potenciálny cieľ blesku. Na niektoré som si mohol takmer siahnuť, bolo to tak blízko nás. Tiež som sa bál, ale že niekoho blesk môže aj zasiahnuť, to som nečakal," povedal český reprezentant Josef Macháček, ktorý je momentálne šiesty v kategórii štvorkoliek.



Jakeš je napriek neblahej skúsenosti z argentínskych vrchov pripravený nastúpiť do štvrtovej 4. etapy. "Pokiaľ budú výsledky aspoň trochu uspokojivé, číslo 20 pokračuje v elitnej skupine na Dakare!" napísal Kvetňanský. Ivan Jakeš prišiel do cieľa 3. etapy na 15. mieste a v celkovom hodnotení mu patrí 12. pozícia.