Jakeš si po zásahu bleskom zlomil ruku, na Dakare skončil

ORURO 6. januára (WebNoviny.sk) - Púť slovenského motocyklistu Ivana Jakeša v tohtoročnej edícii prestížnej Rely Dakar sa skončila v piatkovej 5. etape, ktorá viedla cez územie Bolívie z Tupizy do Orura. Skúsený 43-ročný pretekár pri páde utrpel zlomeninu ruky a ďalšie zranenia.



Museli ho vrtuľníkom transportovať do nemocnice. "Normálne komunikuje a píše, nemalo by to byť nič nebezpečné," píše sa na Jakešovej fanúšikovskej stránke na facebooku. Ivana Jakeša v stredu v 3. etape zasiahol blesk, ani to mu však nezabránilo pokračovať v púštnom dobrodružstve. Pred piatkom mu patrila v celkovej klasifikácii 11. pozícia, najlepšie etapové umiestnenie zaznamenal práve vo štvrtok v podobe 14. priečky.



Od edície 2009 sa z bezpečnostných dôvodov súťaží v Južnej Amerike. Jazdec na motocykli KTM nedokončí svoj šiesty Dakar, musel odstúpiť aj v rokoch 2007, 2010, 2011, 2012 a 2016.



Vlani ukončil svoje pôsobenie na začiatku 6. etapy, keď nedokázal pokračovať po zraneniach, ktoré utrpel v predchádzajúci deň. Jakeš si vtedy pri páde potrhal väzy v pravom kolene, pomliaždil prsty na ľavej nohe a utrpel viacero odrenín. Jeho maximom zostáva štvrté miesto zo sezóny 2013, čo bol v tom čase historicky najlepší výsledok v podaní Slováka. V roku 2015 vyhral dve etapy v záverečných troch dňoch.



Jediným slovenským želiezkom v ohni na Rely Dakar 2017 v kategórii motocyklov zostal Štefan Svitko, ktorému pred piatkovou etapou patrila skvelá tretia pozícia. Jeho doterajším maximom druhé miesto z vlaňajška.