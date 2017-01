Jakeš neoznačil Dakar za najsmolnejší, bol divný a zaujímavý

SCHWECHAT 9. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklista Ivan Jakeš na Rely Dakar nezanevrel ani po mimoriadne smolnom ročníku. Rodák z Myjavy musel z prestížneho púštneho dobrodružstva odstúpiť po páde v piatkovej 5. etape, pri ktorom si zlomil zápästie a utrpel viaceré ďalšie zranenia.



Nepríjemný moment pritom 43-ročný Jakeš zažil už v tretej etape, keď mu zásah bleskom spôsobil dočasne zhoršenie videnia a problémy so sluchom. "Či to bol najsmolnejší Dakar? Nie. Bol divný a zaujímavý. Som plný nových zážitkov," skonštatoval pretekár v pondelok večer krátko po prílete na viedenské letisko.



Osudný pád prišiel nečakane



"Viete, šťastie praje pripraveným. Ja sa pripravím a budem dúfať, že ďalší Dakar tam budem a naplním ambície, o ktorých rozprávam," odpovedal Jakeš na otázku, či je jeho cieľom aj naďalej víťazstvo v celkovom hodnotení. "Predtým to boli tri roky, možno nie vynikajúce, ale lepšie. Teraz som mal dvakrát po sebe smolu, tento rok teda obrovskú. Dúfam, že v ďalšom roku ma to obíde a budem v pohode," tvrdí Jakeš.



Vrátil sa aj k obom nebezpečným situáciám. "V tretej etape bolo škaredo, pršalo, všade boli blesky. Ja som si to aj hovoril, že dúfam, že ma nič netrafí. Nuž, trafilo ma to. Teda nie priamo mňa, ale bolo to niekde veľmi blízko. Zrazu som pred sebou videl iba zelenú farbu a dostal som ranu do ľavej ruky. Bolo to dosť nepríjemné," vysvetlil situáciu z tretieho dňa pretekov, po ktorej sa podrobil lekárskym vyšetreniam a napriek zdravotným problémom a veľkej únave štartoval v ďalšej etape.



Piatkový pád Jakeša donútil z pretekov definitívne odstúpiť. Podľa jeho vlastných slov prišiel nečakane: "Bolo to tam otvorené, žiaden výkričník, že by som si mal dať pozor. Myslím si, že som narazil na nejaký skrytý kameň v piesku. Zrazu som dostal strašnú ranu. Potom si pamätám už len vrtuľník. Strávil som v ňom snáď desať hodín. Ráno sa mi to stalo, až večer som sa dostal do nemocnice."



Nešťastné chvíle pokračovali na letisku



Nešťastie Jakeša neobchádzalo ani po nehode. Prvý problém nastal ešte na letisku v Južnej Amerike. "Veľa ďalších vecí sa udialo cestou sem. Najprv ma nechceli pustiť do lietadla, lebo som mal ruku v sadre. Ten človek na tom letisku bol strašne nepríjemný. Ja neviem, čo sa mu stalo. Asi mu niekto predtým veľmi ublížil a na nás si to chcel vybiť. Chceli doklady od doktorov, že môžem letieť. Nakoniec to konzultovali s nejakým americkým lekárom a potom mi dovolili ísť," vysvetlil slovenský jazdec.



Člen jeho realizačného tímu Dick Kvetňanský opísal ďalšie zdržanie v Paríži: "Oddychovali sme na letisku a zrazu veľký krik, prišla ochranka. Našiel sa tam totiž nejaký kufrík, ktorý nemal majiteľa, bol plný a zamknutý. Takže z dôvodu ohrozenia všetkých evakuovali." Jakeš už iba s úsmevom dodal, že všetky problémy berie ako zábavu. "Možno by o tom raz mohla vyjsť aj nejaká kniha," povzdychol si.



"Dakar naozaj nie je iba o pripravenosti jazdca a techniky. Vidíte, že aj tie veľké mená mali problémy. Ak chcete pomýšľať na úspech, je to otázka ťažkej prípravy. To ale nemusí stačiť," zhrnul svoje pocity Kvetňanský. "V stredu by som mal ísť na komplexné vyšetrenie, aj v súvislosti s tým bleskom. Uvidíme, či to bude treba ešte nejako sledovať a riešiť. Ja dúfam, že nie. Verím, že začnem trénovať čo najskôr," uzavrel Ivan Jakeš.