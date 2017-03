Jaguar Land Rover plánuje v Nitre zamestnať 2800 ľudí

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Automobilka Jaguar Land Rover Slovensko plánuje vo svojom závode v Nitre zamestnať 2 800 ľudí. S náborom pracovníkov do výroby chce spoločnosť začať koncom tohto roku. Britská automobilka na Slovensku preinvestuje 1,4 miliardy eur. Počas prezentácie spoločnosti na výstave Profesia Days v Bratislave to uviedla personálna riaditeľka nitrianskej fabriky Jaguar Land Rover Nicci Cook.



“Počas najbližších rokov chceme vytvoriť v Nitre výrobný tím svetovej úrovne. Veríme, že pre uchádzačov bude profesionálne vzrušujúce pripojiť sa k nášmu rozvoju a pomáhať formovať budúcnosť slovenského závodu Jaguar Land Rover," povedala uviedla riaditeľka..



Spoločnosť momentálne inzeruje okolo 75 voľných pozícií v rámci výrobných, logistických a manažérskych technických tímov, ako aj podporných funkcií, ako sú ľudské zdroje a financie. Nábor zamestnancov začal už v roku 2016, v súčasnosti pre automobilku pracuje 130 zamestnancov. Koncom tohto roka začne spoločnosť s náborom výrobných pracovníkov, ako sú kvalifikovaní pracovníci, operátori či technici.



Slovenský závod sa bude na ploche 300 tisíc metrov štvorcových špecializovať na vývoj a výrobu hliníkových komponentov. Automobilka ročne plánuje v Nitre vyrobiť 150 tisíc vozidiel, pričom prvé autá z nitrianskeho závodu by mali byť na predaj koncom roka 2018.



Jaguar Land Rover je najväčším automobilovým výrobcom vo Veľkej Británii. Vo fiškálnom roku 2016/2017 plánuje preinvestovať viac ako tri miliardy libier. Spoločnosť zamestnáva viac ako 40 tisíc ľudí.