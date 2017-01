Jágr zmenil rozhodnutie, chce hrať dlhšie ako do päťdesiatky

NEWARK 10. januára (WebNoviny.sk) - Jaromír Jágr ako čerstvý štyridsiatnik dookola opakoval, že hokej chce hrať do päťdesiatky. To však už neplatí. Mesiac aj niečo pred svojimi 45. narodeninami (nar. 15. februára 1972) na otázku, či plánuje hrať ešte päť rokov, odpovedal: "Do päťdesiatpäťky. Zmenil som to, pretože sa cítim dobre a nemám nijaké problémy," uviedla česká legenda pre server nj.com.



V uplynulej sezóne bol Jágr so 66 bodmi ofenzívnym lídrom Floridy, v tejto mu to nejde tak dobre, ale trápi sa celý tím, ktorý neobchádzajú zranenia. Bez svojich zvyčajných útočných partnerov Aleksandra Barkova a Jonathana Huberdeaua nazbieral veterán z Kladna v 42 dueloch solídnych 25 bodov (7+18).



Na konte má celkovo 1671 zápasov, 756 gólov, 1137 asistencií a 1893 bodov ako druhý najproduktívnejší hráč v dejinách NHL a tretí najlepší strelec ligy.



"Bude hrať dovtedy, kým bude chcieť," myslí si útočník Panthers Vincent Trocheck, podľa ktorého Jágr stále neváha zašnurovať si korčule a krúžiť po klzisku aj po polnoci. "Keď si myslí, že by mohol byť ešte lepší, ide na ľad a trénuje. Je to celkom dobrá filozofia. V posilňovni zostáva dovtedy, kým má dostatok energie."



Tom Rowe, ktorý ako generálny manažér koncom novembra vystriedal vo funkcii trénera Gerarda Gallanta, si nevie vynachváliť spoluprácu s Jágrom. "Páčia sa mi jeho dlhé vlasy, lebo ja nemám žiadne," vtipkoval lysý šesťdesiatnik.



"Je skutočná radosť byť s ním pravidelne v kontakte. Jeden z najväčších profesionálov, s akými som sa kedy v hokeji stretol. Spôsob, akým sa pripravuje na tréning, je neuveriteľný. Myslím si, že mnohí mladší hráči by mali sledovať jeho rutinu. Trénovať ho určite patrí medzi vrcholy mojej kariéry."