JOHN WICK 2



V ďalšom pokračovaní hitu z roku 2014 sa legendárny nájomný vrah John Wick (Keanu Reeves) musí opäť vrátiť do služby. Potom, ako sa porátal s bandou, ktorá mu zabila psa, John opustil krvavý biznis a venuje sa oprave svojho milovaného Mustangu 1969. Získal ho späť po šialenej naháňačke ulicami New Yorku od ruskej mafie, ktorá mu ho ukradla. Jeho plány na pokojný život mu prekazí taliansky gangster Santino, ktorý sa jedného dňa objaví u neho doma aj so zlatou zmenkou, ktorá zaväzuje Johna splatiť istý dlh z minulosti. S rešpektom k dávnemu kódexu tajnej organizácie nájomných vrahov, John neochotne prijíma úlohu zlikvidovať Santinovu vlastnú sestru Giannu, hlavu mafiánskej chobotnice. Po zuby ozbrojený zlikviduje niekoľkých členov Gomory a s dvoma zabijakmi v pätách opúšťa Rím. Po návrate do New Yorku John zistí, že Santino nechal vypáliť jeho dom do tla. S pomocou tajomného Kráľa Bowery (Laurence Fishburne) a jeho armády tieňov, John zapojí svoje brazílske jiu-jitsu, vyleštené glocky a dokonca aj ceruzky, aby sa znovu pomstil tým, ktorí mu ublížili. Uprostred toho všetkého zabíjania John objaví v sebe silu, ktorá dokáže poraziť vražedný inštinkt, ale dokáže si zachovať vlastnú ľudskosť?



.



Prvý John Wick sa stal filmovým prekvapením roku 2014. Udrel na strunu všetkým fanúšikom, ktorí túžili opäť vidieť Keanu Reevesa v nejakom akciou nadupanom filme. Stal sa kultovou záležitosťou vďaka hyper-kinetickému využitiu klasických bojových umení a prestreliek a postavil producentov pred nevyhnutnú otázku: Ako spraviť ďalší diel ešte lepším? Keanu Reeves v tom mal jasno - viac akcie, väčší záber a bližší pohľad na vnútorný boj hlavného hrdinu. ""V druhom filme sme chceli viac preniknúť hlbšie do podsvetia, tak sme vymysleli nový element. V prvom filme sme predstavili jedno združenie nájomných vrahov, teraz sme pridali ďalšiu organizáciu s názvom "Vysoký stôl", kde má každá zo svetových zločineckých skupín jedno miesto."



Režisér filmu a oddaný fanúšik klasických akčných filmov Chad Stahelski hovorí. "Toto nie je bežný akčný film - odohráva sa vo svete, aký diváci ešte nevideli. Kľúče od tohto kráľovstva drží pevne vo svojich rukách Keanu Reeves, Je radosť s ním spolupracovať, lebo vždy ide na plný plyn. Kvôli Matrixu sa naučil všetky známe druhy Kung Fu. Pre Ronin 47 sa naučil Iaido a boj s japonským mečom Kenjutsu. Pri dvojke Johna Wicka sa vrhol na taktiku streľby z 3 zbraní, trénoval s chlapcami zo SWAT, trénoval brazílske jiu-jitsu a samozrejme zvládal sám kaskadérske kúsky v aute. Čokoľvek si akcia vyžaduje, Keanu je pripravený osvojiť si to s plným nasadením, čo je vzácna vlastnosť. Som presvedčený, že diváci to na plátne ocenia a John Wick 2 sa im bude páčiť ešte viac ako prvý film."



John Wick 2 sa v slovenských kinách premieta od 23. februára.