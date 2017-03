Izrael vybuduje novú osadu na okupovanom Západnom brehu, prvú po 25 rokoch

Tel Aviv 31. marca (WebNoviny.sk) - Izraelská vláda vo štvrtok neskoro večer odsúhlasila výstavbu novej osady na okupovanom západnom brehu rieky Jordán (Predjordánsko), prvú od roku 1992. Rozhodnutie prijal bezpečnostný kabinet jednomyseľne. Osada by mala vyrásť severne od palestínskeho mesta Ramalláh.



Do nových domov by sa podľa vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua mali presťahovať obyvatelia zbúranej osady Amona. Začiatkom februára izraelské bezpečnostné zložky zlikvidovali najväčšiu nepovolenú židovskú osadu Amona, vybudovanú na palestínskych územiach na okupovanom Predjordánsku asi 20 kilometrov severne od Jeruzalema. Konali na základe verdiktu najvyššieho súdu. .



Palestínčania rozhodnutie ostro odsúdili



Vláda rozhodla o novej výstavbe napriek tomu, že americký prezident Donald Trump nedávno vyzval premiéra Netanjahua, aby "brzdil" vo výstavbe nových osád. Palestínska strana štvrtkové hlasovanie izraelského kabinetu ostro odsúdila. Biely dom sa k citovanému nariadeniu bezprostredne nevyjadril.



Hovorkyňa humanitárnej organizácia Peace Now potvrdila, že pôjde o prvú vládou oficiálne povolenú výstavbu v Predjordánsku od roku 1992. Od 20. januára, keď sa úradu prezidenta USA ujal republikán Trump, Izrael oznámil plány na výstavbu viac ako 6000 domov v Predjordánsku a východnom Jeruzaleme.



Legalizujú stovky domov osadníkov



Izrael tiež schválil vo februári zákon, ktorý retroaktívne legalizuje stovky domov židovských osadníkov, postavených na západnom brehu Jordánu na pozemkoch palestínskych vlastníkov. Na pravom brehu Jordánu žije asi 400.000 židovských osadníkov a približne 2,6 milióna Palestínčanov.



Predjordánsko - západný breh rieky Jordán - a východnú časť Jeruzalema obsadil Izrael počas vojny v roku 1967. Tieto územia majú spolu s pásmom Gazy tvoriť budúci palestínsky štát, o ktorého vznik sa Palestínčania už dlhodobo usilujú. Práve preto chcú, aby z Predjordánska odišli všetci izraelskí vojaci i osadníci.



Izrael rozlišuje medzi osadami povolenými vládou a nelegálnym osídlením, ktoré je legalizované spätne zákonom. Z medzinárodného hľadiska sú ale všetky takéto osady nelegálne a predstavujú prekážku pre blízkovýchodný mierový proces.