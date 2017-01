Izrael podľa premiéra čelí novému typu útoku osamelých vlkov

TEL AVIV 9. januára (WebNoviny.sk) - Víkendový smrtiaci útok nákladným autom vo východnom Jeruzaleme bol "novým typom útoku", povedal dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



"Útočia na nás osamelí vlci, ktorí sa v zlomku sekundy inšpirujú a hneď aj rozhodnú niečo podniknúť, v tomto prípade zaútočiť autom," povedal Netanjahu v nemocnici, kde navštívil vojakov zranených pri tomto útoku. Dodal, že Izrael robí opatrenia, aby bol v budúcnosti na podobné akcie pripravený. Informoval o tom izraelský rozhlas.



Očakáva sa, že všetky obete dnes pochovajú.



Umiestnenie betónových zábran na autobusových zastávkach



Páchateľ súčasne zranil 17 vojakov, z ktorých jeden je vo vážnom stave. Hospitalizovaných je ich naďalej spolu päť.



Jedným z konkrétnych opatrení, ako zabrániť podobným útokom, bude umiestnenie betónových zábran na autobusových zastávkach v Predjordánsku a v Jeruzaleme, povedal Netanjahu.



V Jeruzaleme začali budovať takéto ochranné zábrany už v decembri 2015 po útoku autom na ľudí na zastávke, pripomenuli noviny Times of Israel. Netanjahu tiež povedal, že pri podobných útokoch pomáhajú rýchle reakcie civilistov a vojakov, aby sa zabránilo ďalším škodám. Pochválil pritom viacerých vojakov a dôstojníka bezpečnostných síl za ich reakcie v nedeľu.



Izrael nevydá rodine telo útočníka



Bezpečnostný kabinet izraelskej vlády rozhodol v nedeľu večer o sérii trestnoprávnych opatrení vrátane možnosti administratívne zadržať sympatizantov Islamského štátu, napísali noviny Times of Israel. Rozhodol tiež, že nevydá rodine telo útočníka a že čo najrýchlejšie zbúra jeho domov.



Izraelská polícia zatkla po nedeľňajšom útoku deväť ľudí, päť z nich boli rodinní príslušníci útočníka.



Zo zverejneného videozáznamu vyplýva, že vodič nákladného auta vo veľkej rýchlosti zámerne zišiel z cesty a narazil do skupiny vojakov vystupujúcich z autobusu. Následne sa auto na priľahlej ceste niekoľkokrát otočilo okolo svojej osi a potom ešte raz zacúvalo na miesto, kde po prvom nájazde zostali ležať mŕtvi a zranení. Páchateľa zastrelili na mieste činu.