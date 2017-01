Izolácia ma ešte viac zradikalizovala, tvrdí Breivik

SKEIN 12. januára (WebNoviny.sk) - Nórsky masový vrah Anders Behring Breivik povedal na štvrtkovom pojednávaní odvolacieho súdu, že izolácia vo väzení mu ublížila a ešte viac ho zradikalizovala.



Tento pravicový extrémista, ktorý je v samoväzbe od svojho usvedčenia v roku 2012, dnes pred trojčlennú súdnu porotou predstúpil v čiernom obleku s kravatou. Rozprával pokojne, súvislo a bez zjavného prejavu akýchkoľvek emócií.



Sťažoval sa pritom na to, že ho nútili aj päťkrát denne predstupovať celkom nahého pred väzenských dozorcov. Vyjadril zároveň súhlas s tvrdeniami právnych zástupcov vlády, ktorí upozorňovali na to, že stal vo väzení ešte väčším radikálom.



Izolácia mu vraj uškodila



"Izolácia mi uškodila... (a) radikalizácia je len dôsledkom toho. Nebolo mi ublížené trochu, ale veľmi," povedal Breivik počas dnešného tretieho dňa pojednávania na súde vo väznici v nórskom meste Skien, ktorý prerokúva odvolanie vlády voči aprílovému rozsudku okresného súdu v Osle. Podľa toho bol Breivik počas väzby vystavený nehumánnym podmienkam a porušovaniu ľudských práv.



Breivik minulý rok zažaloval nórsku vládu za porušenie svojich ľudských práv, ku ktorému malo dôjsť jeho izolovaním od spoluväzňov a častými osobnými prehliadkami. Sťažoval sa tiež, že mu počas presunov medzi jeho troma väzenskými celami často nasadzovali putá, a že so svojím právnikom mohol komunikovať len cez sklenenú stenu.



Okresný súd v Osle mu v prekvapivom verdikte z apríla dal čiastočne za pravdu. Rozhodol pritom, že Breivikove väzenské podmienky boli v rozpore s článkom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý zakazuje nehumánne a ponižujúce zaobchádzanie s väznenými osobami. Odmietol však Breivikovo tvrdenie, že nórska vláda porušila tiež jeho právo na rešpektovanie súkromia a rodinného života.



Rozsudok sa očakáva vo februári



Breivikov advokát Öystein Storrvik ešte pred pojednávaním uviedol, že prísna kontrola Breivikovej komunikácie s vonkajším svetom sa rovná "neslýchanému porušovaniu ľudských práv". Odvolal sa pritom na častú cenzúru Breivikových listov, ako aj dlhý čas, ktorý väzenské úrady potrebujú na ich previerku, čo podľa neho jeho klientovi bráni v udržiavaní normálnej komunikácie s ľuďmi na slobode.



Pojednávanie v rámci odvolacieho súdu by malo trvať dovedna šesť dní a rozsudok sa očakáva vo februári.



Breivik zabil 22. júla 2011 pri dvoch útokoch v Osle a v letnom tábore ľavicovej mládežníckej organizácie na neďalekom ostrove Utöya dohromady 77 Ľudí. Pred súdom sám seba nazval novodobým križiakom, ktorý bráni Nórsko a Európu pred moslimskými prisťahovalcami.



Následne bol odsúdený na 21 rokov väzenia, čo je v Nórsku najvyšší možný trest odňatia slobody. Trest je však možné predlžovať tak dlho, ako bude Breivik považovaný za nebezpečného pre spoločnosť - zrejme teda vo väzení strávi zvyšok svojho života.