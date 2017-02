Ivanka Trumpová nemá funkciu, napriek tomu má významnú úlohu

Prvá dcéra Spojených štátov už jasne naznačila, že sa chce zúčastňovať na politickom dianí a podporovať svojho otca, prezidenta Donalda Trumpa.....

WASHINGTON 4. februára (WebNoviny.sk) - Prvá dcéra Spojených štátov už jasne naznačila, že sa chce zúčastňovať na politickom dianí a podporovať svojho otca, prezidenta Donalda Trumpa. Aj keď Ivanka Trumpová nebude mať v Bielom dome pravdepodobne žiadnu oficiálnu funkciu, už teraz dáva najavo, že je neoficiálnym mocenským hráčom, zamýšľa sa agentúra AP.



Spolu s ním bola nedávno na politickom stretnutí s predstaviteľmi podnikateľskej sféry i na podujatí v priestoroch leteckej základne v Doveri, hlavnom meste štátu Delaware. Vzdali tam poctu padlému príslušníkovi vojenského útvaru Navy SEAL - námorných, vzdušných a pozemných tímov USA -, ktorého život vyhasol v Jemene.



Ivanka už tiež hostila u seba doma výkonných riaditeľov niektorých spoločností a využila svoj vplyv i v zákulisí Bieleho domu, sumarizuje AP.



Tieto aktivity hovoria veľa o úlohe, akú Trumpova dcéra očakáva, že bude hrať, keď - ako už bola pred časom ohlásila - odstúpi z otcovej spoločnosti Trump Organization, a o tom, čo pre jej ďalší život bude znamenať presťahovanie sa do Washingtonu.



Zatiaľ však je to jej manžel, ktorý oficiálne pracuje pre Trumpovu administratívu, uzatvára svoje zamyslenie agentúra Associated Press.