Ivanka Trumpová bude mať prístup k utajovaným informáciám

WASHINGTON 21. marca (WebNoviny.sk) - Ivanka Trumpová, dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa, dostane vlastnú kanceláriu na druhom poschodí Západného krídla Bieleho domu a bude mať prístup k utajovaným informáciám. Informoval o tom v pondelok portál Politico s odvolaním sa na jej právnika Jamieho Gorelicka.



Kancelária vplyvnej 35-ročnej Trumpovej dcéry, ktorú má s bývalou manželkou, českou modelkou Ivanou Trumpovou, bude susediť s priestormi vyhradenými pre prezidentovu bezpečnostnú poradkyňu Dinu Powellovú. Ivanka Trumpová dostane ešte tento týždeň príslušné vládne komunikačné zariadenia a prebieha aj proces získania bezpečnostnej previerky, napísal Politico. .



Trumpová nebude mať oficiálnu funkciu



Gorelick zdôraznil, že Ivanka Trumpová nebude mať oficiálnu funkciu v Bielom dome a nebude dostávať plat, no bude sa riadiť všetkými etickými pravidlami platnými pre vládnych zamestnancov. Má byť "očami a ušami" svojho otca a bude mu dávať širokú škálu rád, ktorá však nebude obmedzená len na otázky postavenia žien.





"Dospelé dieťa prezidenta, ktoré sa aktívne podieľa na činnosti administratívy - to je nová príležitosť," povedal Gorelick. Podľa zdrojov blízkych dcére amerického prezidenta Ivanka nevidí vo svojej novej úlohe nič neobvyklé, keďže dlho pracovala po boku svojho otca v konglomeráte Trump Organization a účinkovala aj v jeho reality šou The Apprentice.



Jej manžela vymenovali za poradcu



Ivanka Trumpová a jej manžel Jared Kushner, ktorý pôsobí ako hlavný poradca v Bielom dome, podľa medializovaných informácií zablokovali návrh prezidentského výnosu o obmedzení práv LGBT komunity. Obaja tiež boli proti tomu, aby Trump odvolal podpis USA pod dohodou o klíme z Paríža.



Ivanka Trumpová stále vlastní firmu vyrábajúcu módne doplnky a šperky, hoci pred inauguráciou svojho otca odstúpila z pozície v nej. Minulý týždeň vyvolala prekvapenie skutočnosť, že počas návštevy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vo Washingtone sedela za rokovacím stolom po jej pravici.



Zapájanie legitímne nezvolených rodinných príslušníkov do činnosti vlády je v západných demokraciách nezvyčajné. Už vymenovanie jej manžela za poradcu vyvolalo pochybnosti, či neboli porušená antiprotekčná legislatíva.



