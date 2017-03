Istotu play-off majú už aj Clippers a Raptors, Cleveland podľahol Washingtonu

NEW YORK 26. marca (WebNoviny.sk) - Už aj basketbalisti Los Angeles Clippers a Toronto Raptors nadobudli v NBA matematickú istotu štartu v play-off.



Kalifornčania spečatili svoju miestenku v najlepšej osmičke Západnej konferencie sobotňajším víťazstvom nad Utahom 108:95, jediný kanadský tím v súťaži potvrdil svoju účasť vo vyraďovačke triumfom v Dallase 94:86. Okrem tejto dvojice sa v play-off predstavia s určitosťou aj Boston, Washington, Golden State, San Antonio, Houston a obhajca titulu Cleveland. .



Práve úradujúci šampión v sobotu prehral s Washingtonom doma 115:127, keď inkasoval až 71 bodov v prvom polčase. "Nechcete vstupovať do play-off s vedomím, že skôr či neskôr aj tak budete čeliť Clevelandu a v základnej časti ste ho ani raz nezdolali. Zvíťaziť pod jeho košmi, to je obrovská vzpruha," pochvaľoval si 37-bodový hrdina stretnutia John Wall.



Sumáre: Los Angeles Clippers – Utah 108:95 (28:14, 21:27, 23:29, 36:25)



Najviac bodov: Jamal Crawford 28, Griffin 15, Paul 14 – Gobert 26 (14 doskokov), Joe Johnson 17, Hayward 13



Cleveland – Washington 115:127 (26:40, 35:31, 30:25, 24:31)



Najviac bodov: L. James 24 (11 doskokov), Irving 23, Love 17 – Wall 37 (11 asistencií), Beal 27, Oubre 16



Dallas – Toronto 86:94 (22:30, 22:24, 20:20, 22:20)



Najviac bodov: H. Barnes 23, Seth Curry 11, Ferrell 10 – Ibaka a DeRozan po 18, Patterson 14



San Antonio – New York 106:98 (33:23, 28:20, 17:31, 28:24)



Najviac bodov: K. Leonard 29, P. Gasol (10 doskokov) a Aldridge (10 doskokov) po 19 – Hernangómez (13 doskokov) a Rose po 24, Kuzminskas 19



Portland – Minnesota 112:100 (27:21, 33:25, 34:28, 18:26)



Najviac bodov: McCollum 32, Lillard 21, Nurkič 14 – Wiggins 20, Dunn 17, Towns a Rubio po 16