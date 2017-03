Istanbulské letisko už dodržiava zákaz elektroniky v lietadlách do USA, Británie

ISTANBUL 25. marca (WebNoviny.sk) - Zákaz určitých elektronických prístrojov v kabínach mnohých dopravných lietadiel smerujúcich do Spojených štátov dnes začal platiť na tureckom hlavnom medzinárodnom letisku v Istanbule. Informovali o tom miestne médiá.Zákaz bráni pasažierom vziať si na palubu ako príručnú batožinu väčšinu elektronických prístrojov väčších než štandardný smartfón - teda laptopy, kamery, tablety a podobne. Zákaz platí pre letecké spoločnosti, ktoré nie sú z USA, teda týka sa aj tureckých významných aerolínií Turkish Airlines. .Na istanbulskom Atatürkovom letisku sú rozmiestnené nové značky, ktoré informujú pasažierov o obmedzeniach. Televízia NTV priniesla zábery, ako pozemný personál letiska starostlivo balí laptopy a tablety do bublinkovej fólie a ako sa cestujúci s obavami o svoje prístroje prizerajú.

Prístroje personál buď priamo uložil do skontrolovaných batožín alebo ich dal do novonavrhnutej skladovacej schránky, kde budú uschované počas letu. Po pristátí v USA zamestnanci letiska odovzdajú predmety naspäť ich majiteľom.Zákaz sa začal dodržiavať aj na iných letiskách na Blízkom východe, ktorého sa americké a britské obmedzenia týkajú najviac. Tuniské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo britského veľvyslanca, aby mu vyjadrilo obavy zo zákazu - tuniská vláda je jednou z mnohých, ktoré vyhlásili, že opatrenie bolo vydané bez konzultácií s nimi.Vládnu totiž obavy, že zákaz väčšej elektroniky motivovaný bezpečnostnými hrozbami bude mať aj negatívny vplyv na podnikanie a obchody. Do Turecka v piatok letecky pricestoval britský minister zahraničných vecí Boris Johnson a jeho návšteva je zameraná práve na obchodnú spoluprácu.