Islamský štát sa pripravuje na pád svojho hlavného mesta

Americká vláda má indície, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa pripravuje na stratu svojho de facto hlavného mesta Rakka v....

WASHINGTON 18. februára (WebNoviny.sk) - Americká vláda má indície, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa pripravuje na stratu svojho de facto hlavného mesta Rakka v Sýrii. Uviedol to v piatok hovorca Pentagonu Jeff Davis.



Podľa Davisa sa v administratívnej štruktúre IS v Rakke začínajú objavovať prvé trhliny a "byrokrati" i vyššie postavení velitelia organizácie začínajú utekať na východ popri severnom brehu rieky Eufrat, smerom na Deir el-Zour. Tieto presuny nazval "exodusom" a organizovaným ústupom..



Sýrski arabskí a kurdskí bojovníci, ktorí bojujú v kampani ako spojenci Ameriky, sa začínajú postupne blížiť k Rakke a odrezávajú IS únikové ako i zásobovacie cesty zo severu a západu.



Vláda prezidenta Donalda Trumpa hľadá spôsoby, ako urýchliť vojenskú kampaň proti Islamskému štátu v Sýrii a Iraku.