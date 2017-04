Islamský štát prišiel o väčšinu územia, ktoré v Iraku obsadil

BAGDAD 11. mája (WebNoviny.sk) - Extrémistický Islamský štát (IS) stratil viac ako tri štvrtiny územia, ktorého sa zmocnil pri svojom ťažení v Iraku v lete 2014, informovala podľa agentúry AP iracká armáda.



Jej hovorca brigádny generál Jahjá Rasúl povedal, že IS má v súčasnosti pod kontrolou v Iraku menej ako 30.000 kilometrov štvorcových, čo predstavuje 6,8 percenta územia tejto krajiny. Vo vrcholnom období kontroloval vyše 40 percent územia Iraku..



Sunnitskí extrémisti utrpeli počas uplynulého roka sériu porážok v Iraku i Sýrii a v januári ich iracké sily vyhnali z východnej polovice najväčšieho irackého mesta Mósul.



Američanmi podporované iracké sily v súčasnosti bojujú s IS v husto obývanej západnej časti Mósulu. Generál Rasúl povedal, že už dobyli vyše polovice západného Mósulu.