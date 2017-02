Islamský štát prišiel o poslednú baštu v provincii Aleppo

ANKARA 23. februára (WebNoviny.sk) - Tureckí vojaci spoločne s bojovníkmi spojeneckých povstaleckých milícií obsadili centrum severosýrskeho mesta al-Báb, o ktoré sa už viac ako tri mesiace zvádzajú tvrdé boje. Informovali o tom vo štvrtok turecké štátne médiá.



Al-Báb je poslednou baštou džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) v sýrskej provincii Aleppo. Extrémisti ho ovládajú od roku 2013. Pred začiatkom vojny v Sýrii malo mesto približne 60.000 obyvateľov. Bitka o al-Báb prebieha od začiatku novembra 2016 a len v priebehu niekoľkých posledných týždňov si vyžiadala stovky mŕtvych. Sýrska vláda aj opozícia obviňujú Turecko z toho, že sa počas ofenzívy dopúšťa zločinov voči civilistom..



Tureckí vojaci a s nimi spriaznení sýrski povstalci vstúpili do mesta už okolo 12. februára. Podľa dnešnej správy tureckej agentúry Anadolu už odvtedy dobyli celé centrum mesta, stále však likvidujú míny a rôzne nastražené výbušniny. Tureckom podporovaní povstalci tvrdia, že spolu s tureckými vojakmi oslobodili už celé mesto.



To poprelo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne podľa jeho informácií sa v niektorých častiach al-Bábu ešte stále bojuje. Tureckí vojaci a povstalci podľa SOHR zatiaľ obsadili len menšiu polovicu mesta.



Ankara, ktorá vlani v auguste vyslala do severnej Sýrie vojakov a tanky, sa snaží vyčistiť prihraničnú oblasť od džihádistov Islamského štátu a zastaviť postup sýrskych Kurdov. Al-Báb leží zhruba 25 kilometrov južne od tureckých hraníc.