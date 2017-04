Islamský štát pohrozil ďalšími útokmi na egyptských kresťanov

Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) pohrozila v nedeľu ďalšími útokmi na kresťanov v Egypte. Uviedla to po tom, ako sa prihlásila k nedeľňajším....

KÁHIRA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) pohrozila v nedeľu ďalšími útokmi na kresťanov v Egypte. Uviedla to po tom, ako sa prihlásila k nedeľňajším dvom výbuchom v koptských kostoloch v severnom Egypte, ktoré si vyžiadali najmenej 44 mŕtvych a vyše 100 zranených.



"Nech križiaci a odpadlíci vedia, že zaplatia vysokú cenu, a to krvou svojich synov," uvádza sa v internetovom vyhlásení agentúry Amák, ktorá je blízka Islamskému štátu..





Podľa nej oba útoky v mestách Tanta a Alexandria spáchali egyptskí samovražední útočníci opásaní výbušninami. Výbuchy si dovedna vyžiadali 50 obetí, tvrdí Amák.



Autenticitu vyhlásenia nebolo bezprostredne možné nezávisle overiť. Podľa agentúry DPA je však konzistentné s doterajšími podobnými vyhláseniami IS.



K množstvu reakcii z celého sveta, ktoré odsúdili nedeľňajšie útoky v Egypte, sa prostredníctvom svojho obľúbeného Twitteru pridal aj prezident USA Donald Trump. Vyjadril pritom "pevné presvedčenie", že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí celú situáciu patrične zvládne.



Sísí v reakcii na nedeľňajšie útoky nariadil okamžité nasadenie armády v okolí dôležitých budov po celej krajine. Vojaci by mali hliadkovať v okolí takýchto objektov spoločne s policajnými zložkami.