Islamský štát je v pasci, jeho velenie uteká z Mósulu

ARBÍL 1. marca (WebNoviny.sk) - Príslušníci i velitelia jednotiek extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) opúšťajú svoje pozície v západnej časti irackého mesta Mósul, ktorú sa v rámci svojej ofenzívy snažia ovládnuť iracké vládne sily a ich spojenci.



Podľa spravodajskej televízie CNN o tom informoval veliteľ jednotiek irackej federálnej polície Ráid Šákir Džaudat..



"Teroristická organizácia Dáiš (IS) je v stave šoku," uviedol generál s tým, že medzi islamistami vládne zmätok a porazenecké nálady. "Správy našej rozviedky z terénu svedčia o tom, že teroristická organizácia sa rozpadá a jej velenie uteká z Mósulu," spresnil iracký generál.



V januári armáda dobyla východ mesta



Boje o Mósul trvajú od vlaňajšieho októbra. V januári vládne sily dobyli východnú časť mesta. Západnú časť ešte stále ovládajú džihádisti. Podľa vojenských pozorovateľov ide o náročnú operáciu. V tejto časti mesta sa nachádza zrejme až 750.000 ľudí. Ide o husto osídlené štvrte s úzkymi ulicami, kam je ťažký prístup vojenskej techniky. Hrozí tam, že počas pouličných bojov dôjde aj k obetiam na životoch z radov civilistov.



Iracká armáda však v pondelok dobyla západnú stranu kľúčového, ale poškodeného mosta cez rieku Tigris v Mósule. Teraz má v pláne vybudovať pontónový most, aby jej slúžil ako zásobovacia trasa.



Zo západného Mósulu ušli tisíce ľudí



Boje v západnej časti Mósulu spôsobili, že svoje domovy tam od 19. februára opustilo približne 14.000 ľudí, informovalo iracké ministerstvo pre presídlencov a migrantov. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych operácií podľa CNN uviedol, že ľuďom utekajúcim z oblastí pod kontrolou IS poskytuje potraviny a vodu. Úrad však súčasne upozornil, že civilisti, ktorí zostali vo štvrtiach na juhu a západe Mósulu, nemajú prístup k pitnej vode.



Iracké ministerstvo okrem toho informovalo, že počet vnútorne presídlených ľudí v rámci územia Iraku sa znížil z pôvodných 4,3 milióna na 2,7 milióna. Ministerstvo vysvetlilo, že asi 1,6 milióna ľudí sa vrátilo do svojich dedín a miest.



O ovládnutie Mósulu, ktorý je hlavným mestom severoirackej provincie Ninive, sa od 17. októbra usilujú príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek a Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.



