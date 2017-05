Islamský štát je produktom USA, vyhlásil afganský exprezident Karzaj

KÁBUL 6. mája (WebNoviny.sk) - Bývalý afganský prezident Hámid Karzaj vyhlásil, že džihádistická teroristická skupina Islamský štát (IS) je produktom a nástrojom USA, ktoré využívajú územie Afganistanu na testovanie svojich zbraní.



Od USA chce vysvetlenie .



"Dáiš (arabský akronym pre IS) je produktom Ameriky. Skupina, evidentne cudzieho pôvodu, sa objavila v roku 2015 počas prítomnosti amerických síl (v Afganistane)," uviedol Karzaj v stredajšom rozhovore pre stanicu Fox News.





Spojené štáty musia vysvetliť rutinné lety neoznačených vrtuľníkov, ktoré "zhadzujú zásoby frakcii tejto teroristickej skupiny na afganských a pakistanských hraniciach", tvrdí Karzaj, afganský prezident v rokoch 2004 až 2014.



Odsúdil zhodenie bomby MOAB



Karzaj tiež odsúdil aprílové zhodenie masívnej bomby MOAB na sieť tunelov IS v Afganistane.



"Dáiš odtiaľ odviezol väčšinu svojich rodín aj bojovníkov, takže táto akcia bola koordinovaná. Dáiš je iba nástrojom Američanov, nič iné," povedal Karzaj na margo historicky prvého operačného zhodenia tejto najväčšej konvenčnej bomby v provincii Nangarhár.



Zhruba desať dní nato pricestoval neočakávane do Afganistanu americký minister obrany James Mattis. Cieľom jeho návštevy bolo zhodnotiť afganskú vojnu, ktorá je dosiaľ najdlhšou, akú kedy USA viedli. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž zvažuje, že do tejto stredoázijskej krajiny vyšle ešte ďalších vojakov.