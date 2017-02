Islamská nadácia odmieta Krajniakov návrh na zákaz mešít

Islamská nadácia na Slovensku s obavami sleduje súčasné aktivity vládnych a opozičných politických strán, ktoré sa "predbiehajú v tom,....

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Islamská nadácia na Slovensku s obavami sleduje súčasné aktivity vládnych a opozičných politických strán, ktoré sa "predbiehajú v tom, ktorá z nich predloží legislatívu čoraz viac prehlbujúcu diskrimináciu občanov moslimského vierovyznania". Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla Islamská nadácia.



Pokiaľ ide o návrh Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina – Boris Kollár, ktorý chce novelou stavebného zákona zakázať výstavbu mešít na Slovensku, Islamská nadácia rázne odmieta poslancovo zdôvodnenie. V zdôvodnení sa uvádza, že mešity sú "náborové a logistické centrá teroristov" a ich výstavba zvyšuje hrozbu teroristického útoku v krajine, resp. znižuje bezpečnosť. "Svojvoľné narábanie so štatistikami a vytváranie dojmu, že náboženské centrá sú centrami terorizmu, je neakceptovateľné," píše sa v stanovisku..



"Sme presvedčení o tom, že Slovensko má v súčasnosti množstvo pálčivých problémov, ktorých riešenie by malo byť prioritou slovenských politikov. Posilňovanie atmosféry strachu, vytváranie umelých hrozieb a označovanie moslimov za teroristov a mešity za centrá terorizmu, je krajne nezodpovedné a je "vodou na mlyn" rôznym extrémistom, ktorí sa verejne vyhrážajú moslimom, či dokonca verbálne a fyzicky útočia na moslimské ženy a deti," píše sa ďalej v stanovisku.



Povesti Slovenska by to neprospelo



Islamská nadácia pripomína, že podobné iniciatívy intenzívne sledujú aj zahraničné médiá a organizácie, čo rozhodne neprospieva povesti Slovenska v zahraničí. "Slová o monitorovaní každého moslima, zákony diskriminujúce slovenských občanov a opakované útoky na moslimskú komunitu vrátane zneuctenia Koránu a vyhrážania sa moslimom vytvárajú podhubie pre rast obojstranného napätie a zhoršujú obraz Slovenska v zahraničí – v očiach spojencov, priateľov i obchodných partnerov," uvádza nadácia ďalej.



Dúfajú, že väčšina spoločnosti, predstaviteľov cirkví, verejného života, ako aj tretieho sektora nebude mlčky tolerovať to, ako časť politikov a radikálne naladenej verejnosti nabáda k obmedzovaniu náboženských práv občanov a podnecuje nenávisť. "Pevne veríme, že iniciatíva požadujúca zákaz výstavby mešít na Slovensku, poslúži ako memento k tomu, aby slovenských moslimov v budúcnosti nepostihol osud slovenských Židov z minulosti," uviedla Islamská nadácia na Slovensku.



Islamská nadácia pripomína, že pred niekoľkými týždňami Národná rada SR schválila novelu zákona o registrácii cirkví a náboženských obcí, ktorou poslanci za SNS s podporou veľkej časti koalície a opozície chcú zabrániť možnej registrácii islámu na Slovensku. Okrem toho poslanci SNS oznámili plán predložiť zákon, ktorým zakážu nosenie burky na Slovensku.



Krajniak chce zakázať stavbu mešít



Tá by mala byť v zákone definovaná ako stavba určená na praktizovanie náboženskej viery a organizovanie hromadných kultúrnych a náboženských podujatí a bohoslužieb. Zároveň chce v novele, ktorú predkladá do parlamentu, stanoviť, aby stavebný úrad musel požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko, ak ide o cirkev, ktorá nie je na Slovensku registrovaná.



Zároveň Krajniak chce novelizovať zákon o slobode náboženskej viery tak, aby si ministerstvo kultúry muselo pred registráciou cirkvi vyžiadať stanovisko od SIS, ktorá preskúma možné bezpečnostné riziko.



Krajniak si myslí, že mešita je bezpečnostným rizikom pre Slovensko. Upozornil, že mešity slúžia v zahraničí ako náborové centrá pre radikálny islam. "Musíme zabrániť vzniku náborových centier pre radikálny islam," vyhlásil s tým, že nežiada zákaz vyznávania islamu pre moslimov.



"Ministerstvo kultúry nie je ministerstvom zasahovania do náboženskej slobody. Týka sa to akýchkoľvek cirkví, či registrovaných alebo neregistrovaných," uviedlo pre SITA Ministerstvo kultúry SR v stanovisku k dnešným vyjadreniam Krajniaka.