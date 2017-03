Iracký premiér Abádí si prezrel oslobodené časti mesta Mósul

MÓSUL7. marca (WebNoviny.sk) - Iracký premiér Hajdar Abádí pricestoval v utorok na inšpekciu do mesta Mósul v severnom Iraku. Stalo sa tak iba niekoľko hodín po tom, ako vládne sily vybojovali od džihádistov z Islamského štátu (IS) kontrolu nad komplexom budov regionálnej vlády v západnej časti mesta.



Abádí, ktorí je zároveň vrchným veliteľom irackých ozbrojených zložiek, pricestoval do Mósulu oblečený vo vojenskej uniforme. Prezident rokoval s veliteľom vojenskej operácie v Mósule generálom Abdalom Amírom Rašídom Jaralláhom a následne nastúpil do armádneho vrtuľníka a podnikol leteckú obhliadku oslobodeného územia Mósulu..



Extrémistická skupina IS obsadila severoiracký Mósul počas niekoľkých dní v lete 2014, keď dobyla rozsiahle časti severného a stredného Iraku.



O ovládnutie Mósulu, ktorý je hlavným mestom severoirackej provincie Ninive, sa od 17. októbra usilujú príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek a Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.



V januári sa podarilo militantov IS vytlačiť z východnej časti mesta. Aktuálnym miestom bojov je západný sektor Mósulu. Mósul leží 400 kilometrov severne od metropoly Bagdad a je druhým najväčším mestom v Iraku.



