Irackí vojaci dobyli najväčšiu štvrť v západnom Mósule



BAGDAD 25. apríla (Webnoviny.sk) - Irackí vojaci vyhnali militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) z najväčšej štvrte v západnej polovici mesta Mósul. Tlačovú agentúru AP o tom dnes informoval generálporučík špeciálnych síl Abdal Waháb Sáadí.



Rozsiahla štvrť at-Tánik "je úplne oslobodená a pod úplnou kontrolou" bezpečnostných síl, povedal generálporučík Sáadí bez uvedenia ďalších podrobností. Znovudobytie štvrte at-Tánik na najzápadnejšom okraji Mósulu je veľkým pokrokom vo vývoji boja o mesto..





Na východ od štvrte at-Tánik, v Starom meste Mósulu popri rieke Tigris, čelia irackí vojaci tvrdému odporu IS. Úzke uličky a husto obývané časti Starého mesta sťažujú vojakom napredovanie.



Mósul, druhé najväčšie iracké mesto, padlo do rúk IS v lete 2014, spolu s obrovskými územnými pásmami na severe a západe Iraku.