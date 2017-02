Iracké vládne sily dobyli v Mósule kľúčový most

BAGDAD 27. februára (WebNoviny.sk) - Iracká armáda dobyla západnú stranu kľúčového, ale poškodeného mosta cez rieku Tigris v Mósule. Informoval o tom veliteľ federálnych policajných jednotiek rýchlej reakcie generálmajor Sámir Ahmad.



Podľa jeho vyhlásenia pre agentúru AP dobytie lokality sprevádzali urputné boje, do ktorých jednotky džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) nasadili aj ostreľovačov a protitankové strely a využili aj taktiku samovražedných atentátov páchaných pomocou v autách nastražených výbušnín, aby tak spomalili postup vládnych síl. Generál priznal straty na životoch v radoch svojich vojakov, ale konkrétne počty obetí neuviedol..



Rieka Tigris delí Mósul od severu k juhu približne na polovice. Momentálne nie je možné dostať sa z jedného brehu na druhý, pretože všetkých päť mostov bolo zničených pri náletoch provládnych síl na mesto, ktoré padlo do rúk džihádistov v júni roku 2014.



Boje o Mósul trvajú od vlaňajšieho októbra. Ofenzíva proti IS v tomto druhom najväčšom meste Iraku sa pripravovala veľmi dlho. Mosty v meste počas náletov zničila medzinárodná letecká koalícia bojujúca na strane irackej vládnej armády, aby IS sťažila presuny medzi východnou a západnou časťou mesta. Iracké jednotky, ktoré v západnej časti mesta pokračujú v útokoch na džihádistov, majú teraz v pláne vybudovať pontónový most, aby im následne slúžil ako zásobovacia trasa.



Pontónový most bude spájať východnú časť mesta, ktorú vládne sily dobyli už v januári, so západnou časťou ovládanou ešte stále džihádistami. O ovládnutie Mósulu, ktorý je hlavným mestom severoirackej provincie Ninive, sa od 17. októbra usilujú príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek a Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.