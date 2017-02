Iracké sily útočia na mósulské letisko ovládané džihádistami

BAGDAD 23. februára (WebNoviny.sk) - Iracké špeciálne jednotky spustili vo štvrtok ráno útok na letisko a priľahlú vojenskú základňu v severoirackom meste Mósul, ktoré sú v rukách militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Ostreľovanie letiska, pripravujúce pôdu pre ofenzívu, prebiehalo už od utorka. Dnes na letisko a neďalekú vojenskú základňu Ghazlání, ktoré ležia v blízkosti strategicky významnej cesty spájajúcej Mósul z Bagdadom, zaútočili iracké protiteroristické jednotky a elitné útvary irackého ministerstva, informovali miestne médiá. Útočiacich vojakov zo vzduchu podporujú bojové vrtuľníky a lietadlá.



Podľa hovorcu protiteroristických jednotiek Sabáha Numána sa už podarilo prelomiť obranné línie džihádistov v oblasti mósulského letiska, takže by sa už čoskoro malo dostať pod kontrolu vládnych síl. Tie ho následne mienia využiť ako odrazový mostík pre dobytie západnej časti Mósulu.



Islamský štát dobyl Mósul po bleskovom útoku v polovici roku 2014. Ak sa podarí džihádistov z Mósulu vytlačiť, môže to znamenať definitívny koniec irackej časti ich samozvaného kalifátu, ktorý sa rozprestiera aj na územiach susednej Sýrie. Na pokračujúcej ofenzíve voči mestu sa dovedna podieľa 100.000 irackých vojakov, kurdských bojovníkov a šiitských milícií.