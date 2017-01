Iracké jednotky v bitke o Mósul prenikli na breh Tigrisu

BAGDAD 8. januára (WebNoviny.sk) - Elitné protiteroristické jednotky irackej vládnej armády sa v nedeľu prvýkrát od začiatku operácie proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) dostali v meste Mósul na ľavý breh rieky Tigris.



Vládnym vojakom sa podarilo prebojovať k jednému z piatich mostov cez Tigris, ktoré spájajú východnú a západnú časť mesta. Hovorca irackých jednotiek spresnil, že most je po predchádzajúcich bojoch poškodený. Čiastočne alebo úplne sú zničené aj ostatné mosty.



Mósul je druhým najväčším mestom Iraku a súčasne je aj najväčším mestom v krajine stále ovládaným islamistami. Vládna operácia na oslobodenie Mósulu sa začala v polovici októbra. Na územie mesta vládne sily prenikli 31. októbra, a to z východného smeru. Odvtedy sa zmocnili asi 70 percent územia na ľavom brehu rieky Tigris.



Boje v tejto časti mesta pokračovali aj v nedeľu, pričom vládne sily sa snažili získať pod svoju kontrolu ďalšie dve štvrte. Narazili pritom na odpor protivníka, ktorý ich ostreľoval z blízkeho pahorku.



Podľa agentúry Reuters islamisti v tomto prípade zrejme útočili z pahorku týčiaceho sa nad bývalým starovekým asýrskym mestom Ninive, ležiacim východne od rieky Tigris a na okraji mósulskej aglomerácie. Podľa hovorcu irackých vládnych síl palebné postavenie IS im pomohli zneškodniť nálety spojeneckých lietadiel. O život pri nich prišli desiatky islamistov.



Podľa Reuters sa elitným i radovým jednotkám irackej armády podarilo v posledných dňoch zrýchliť postup do vnútra Mósulu. Pomohlo im pritom zlepšenie taktiky a účinnejšia koordinácia, čím svojho protivníka zaskočili. Dobytie Mósulu by pravdepodobne znamenalo koniec ambícií IS ovládnuť milióny ľudí v samozvanom kalifáte, hoci militanti by boli naďalej schopní viesť v Iraku tradičné povstanie a vykonávať teroristické útoky na Západe.



Na pozície islamistov v okolí mesta útočia tiež kurdské polovojenské jednotky péšmarga, sunnitské kmeňové oddiely a Bagdadom schválené šiitské milície. Mósul je v rukách fundamentalistov IS od roku 2014.