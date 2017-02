Iracká vojenská polícia dobyla štvrť v západnom Mósule

BAGDAD 26. februára (WebNoviny.sk) - Iracká vojenská polícia dobyla štvrť Tajaran na západnej strane Mósulu, pritom zvádzala prudké boje s militantmi extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Tisíce ľudí odtiaľ pred bojmi naďalej utekajú do štvrtí pod kontrolou vlády.



Tlačovú agentúru AP o tom dnes informoval generálmajor Hajdar Matúrí z Federálnej divízie policajných kománd. Dodal, že jeho príslušníci vstúpili dnes ráno do štvrte Tajaran a teraz ju už "majú pod svojou úplnou kontrolou"..



Zatkli cudzinca rozprávajúceho po rusky



Matúrí uviedol, že militanti z IS vyslali najmenej desať áut so samovražednými útočníkmi a bombami, ale deväť z nich vybuchlo skôr, ako sa dostali k terčom. Desiate auto zabilo dvoch policajtov a zranilo ďalších piatich. Matúrí dodal, že jeho sily zatkli dvoch militantov - Iračana a cudzinca, ktorý rozpráva po rusky.



Iracké sily, podporované zo vzduchu medzinárodnou koalíciou vedenou Spojenými štátmi, už ovládajú východný Mósul a túto časť vyhlásili v januári za "úplne oslobodenú" od sunnitských bojovníkov IS. V súčasnosti dobýjajú západnú časť mesta - túto operáciu začali minulý týždeň. Zatiaľ tam dobyli medzinárodné letisko a priľahlú vojenskú základňu.



Z inej štvrte západného Mósulu s názvom Mamún ušlo v nedeľu ráno pred bojmi 3000 civilistov. V predchádzajúci deň ich odtiaľ uniklo vyše 2500, informoval brigádny generál irackých špeciálnych síl Salám Hášid.



Vojaci budú musieť opustiť bezpečie obrnených vozidiel



Podľa údajov OSN je v západnom Mósule stále uviaznutých približne 750-tisíc civilistov, čo bude zrejme jeden z faktorov, ktoré spomalia postup irackých vojakov. Ďalšou komplikáciou sú staré a úzke uličky, ktoré si vynútia, aby irackí vojaci opustili pomerne spoľahlivé bezpečie svojich obrnených vozidiel.



Druhé najväčšie iracké mesto Mósul je riekou Tigris rozdelené zhruba na polovice. Západný Mósul je poslednou významnou mestskou oblasťou, ktorú má IS ešte v rukách.



Islamský štát obsadil Mósul po bleskovom útoku v polovici roku 2014. Ak sa podarí džihádistov z Mósulu vytlačiť, môže to znamenať definitívny koniec existencie irackej časti ich samozvaného kalifátu, ktorý sa rozprestiera aj na územiach susednej Sýrie.