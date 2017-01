Iracká armáda úplne ovládla východný Mósul

Irackí vládni vojaci majú teraz pod "úplnou kontrolou" východnú časť mesta Mósul, keďže z nej vyhnali militantov organizácie Islamský štát (IS).....

BAGDAD 18. januára (WebNoviny.sk) - Irackí vládni vojaci majú teraz pod "úplnou kontrolou" východnú časť mesta Mósul, keďže z nej vyhnali militantov organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes armáda. Generálporučík Tálib Šaghátí, ktorý velí irackým protiteroristickým jednotkám, uviedol, že tento úspech irackých síl je "bezpríkladný".



Prevzatie kontroly nad východným Mósulom vládne sily oznámili vyše tri mesiace od októbrového začiatku operácie zameranej na oslobodenie tohto severoirackého od IS. Ide o výsledok niekoľko dní trvajúcej ofenzívy v posledných štvrtiach východného Mósulu, ovládaných touto džihádistickou organizáciou.



Iracké jednotky sa tak dostali až k rieke Tigris, ktorá rozdeľuje mesto zhruba na dve polovice. Mósul je druhým najväčším mestom Iraku a poslednou mestskou baštou IS v tejto krajine. Do rúk džihádistov sa dostal v lete 2014, keď pri bleskovej operácii dobyli obrovské územia na severe a západe Iraku.